Od roku 2026 by mala byť minimálna mzda najmenej 60 % priemernej mzdy

Bratislava 22. marca (TASR) - Od roku 2026 by mala byť minimálna mzda na Slovensku stanovená na úrovni najmenej 60 % priemernej mzdy v hospodárstve spred dvoch rokov. V súčasnosti je to 57 %. Opätovne by sa tiež malo zaviesť povinné rozširovanie kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa na firmy v jednotlivých odvetviach. Súvisiaci balík legislatívnych návrhov predložilo Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) SR do pripomienkového konania, informoval v piatok šéf rezortu Erik Tomáš (Hlas-SD).