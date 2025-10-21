< sekcia Ekonomika
Od roku 2026 čakajú živnostníkov a SZČO viaceré zmeny v poistení
Týka sa to napríklad novej definície postavenia SZČO pre účely poistenia či skrátenia daňových prázdnin, pri ktorých SZČO neplatí poistné.
Autor TASR
Bratislava 21. októbra (TASR) - Od januára budúceho roka čakajú živnostníkov a samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO) viaceré zmeny v sociálnom poistení. Týka sa to napríklad novej definície postavenia SZČO pre účely poistenia či skrátenia daňových prázdnin, pri ktorých SZČO neplatí poistné. Informoval o tom hovorca Sociálnej poisťovne (SP) Martin Kontúr.
Postavenie SZČO nebude od budúceho roka viazané na dosahovanie príjmov z podnikania a inej samostatnej zárobkovej činnosti. Za SZČO sa bude považovať fyzická osoba, ktorá dovŕšila 18 rokov a je oprávnená na výkon či prevádzkovanie zárobkovej činnosti zakladajúcej príjmy z podnikania alebo inej zárobkovej činnosti. Rovnako, ak podľa čestného vyhlásenia vykonáva zárobkovú činnosť zakladajúcu dosahovanie príjmov z podnikania alebo inej zárobkovej činnosti, na ktorú sa nevyžaduje oprávanie, ako v prípade umelca či autora. Naďalej platí, že z okruhu SZČO budú vylúčení tí, ktorí na základe zmluvy vykonávajú osobnú asistenciu fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím.
Od januára nastane aj zmena v posudzovaní vzniku, respektíve zániku povinného poistenia SZČO, ktorá má vplyv na skrátenie takzvaných odvodových prázdnin. „Po novom už vznik povinného sociálneho poistenia SZČO nebude podmienený dosiahnutím určitej hranice príjmu, ale vznikne jej od prvého dňa šiesteho kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, od ktorého je oprávnená na výkon alebo na prevádzkovanie podnikania a inej samostatnej zárobkovej činnosti alebo od ktorého podľa svojho čestného vyhlásenia vykonáva túto zárobkovú činnosť, avšak najskôr od prvého dňa šiesteho kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bolo vyhlásenie doručené Sociálnej poisťovni,“ uviedol Kontúr.
Toto pravidlo sa podľa neho bude uplatňovať pri začínajúcich podnikateľoch alebo ak od zániku posledného oprávnenia, teda skončenia vykonávania poslednej samostatnej zárobkovej činnosti SZČO bez oprávnenia uplynulo viac ako 60 mesiacov. Ak od zániku posledného oprávnenia uplynulo menej ako 60 mesiacov, tak povinné poistenie SZČO vznikne odo dňa, od ktorého je oprávnená na výkon či prevádzkovanie podnikania inej zárobkovej činnosti alebo od obdobia, keď podľa svojho čestného vyhlásenia vykonáva zárobkovú činnosť, no najskôr odo dňa doručenia vyhlásenia SP.
Mení sa tiež doterajší spôsob zániku povinného poistenia SZČO, ktorý vychádzal z posúdenia dosiahnutých príjmov. Po novom, ak povinné poistenie SZČO už raz vznikne, tak trvá až do zániku oprávnenia na podnikanie či inú samostatnú zárobkovú činnosť. Rovnako trvá aj do dňa uvedeného v čestnom vyhlásení o ukončení činnosti v prípade SZČO bez oprávnenia, zanikne však najskôr odo dňa doručenia vyhlásenia poisťovni. Kontúr ozrejmil, že tieto pravidlá nahrádzajú doterajší spôsob posudzovania vzniku, respektíve zániku povinného poistenia k 1. júlu alebo 1. októbru kalendárneho roka, ak mala SZČO predlženú lehotu na podanie daňového priznania.
SZČO bez oprávnenia budú mať tiež novú povinnosť oznámiť SP skutočnosti týkajúce sa posúdenia vzniku, ale aj zániku povinného poistenia, a to do ôsmich dní odo dňa, v ktorom nastali. „SZČO, ktorá mala prerušené povinné poistenie napríklad z dôvodu pozastavenia prevádzkovania živnosti, výkonu činnosti, nároku na rodičovský príspevok alebo práceneschopnosti dlhšej ako 52 týždňov, vzniká povinné poistenie odo dňa nasledujúceho po dni skončenia prerušenia povinného poistenia,“ dodala poisťovňa.
