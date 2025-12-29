< sekcia Ekonomika
Od roku 2026 sa zmení započítavanie starostlivosti o dieťa do dôchodku
Zmenu prináša novela zákona o sociálnom poistení, ktorej cieľom je odstrániť znevýhodnenie rodičov pri výpočte dôchodku.
Autor TASR
Bratislava 29. decembra (TASR) - Sociálna poisťovňa (SP) začne od 1. januára 2026 uplatňovať nové pravidlá pri hodnotení obdobia starostlivosti o dieťa na dôchodkové účely. Zmenu prináša novela zákona o sociálnom poistení, ktorej cieľom je odstrániť znevýhodnenie rodičov pri výpočte dôchodku.
Obdobie starostlivosti o dieťa je faktorom, ktorý môže mať negatívny vplyv na výšku dôchodku, keďže počas neho dochádza k prerušeniu alebo obmedzeniu zárobkovej činnosti. Nová právna úprava má zabezpečiť, aby zákonom ustanovené obdobie starostlivosti o dieťa po jeho narodení nemalo nepriaznivý vplyv na sumu dôchodku poistenca, ktorý starostlivosť zabezpečoval. Sociálna poisťovňa bude mať na prepočet dôchodkov päť rokov.
Rok 2026 bude pre Sociálnu poisťovňu prechodným obdobím. Dôchodky priznané v tomto roku sa ešte budú určovať podľa predpisov účinných do 31. decembra 2025. Poisťovňa počas roka upraví svoje informačné systémy na výpočet dôchodkov podľa novej legislatívy. Dôchodky priznané v roku 2026 sa začnú prepočítavať v roku 2027.
Od 1. januára 2027 sa už bude suma dôchodku určovať podľa nových právnych predpisov. Obdobie starostlivosti o dieťa do troch rokov veku a obdobie starostlivosti o dieťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom do 18 rokov veku sa v sume dôchodku nezohľadní, ak by malo negatívny vplyv. Zároveň sa dôchodok určí vždy podľa variantu, ktorý je pre poistenca výhodnejší.
„Sociálna poisťovňa zároveň prepočíta dôchodky priznané od 1. januára 2004. Prepočet sa bude týkať starobných, predčasných starobných a invalidných dôchodkov poistencov, ktorí získali obdobie starostlivosti o dieťa. Posúdiť bude potrebné približne 800.000 až jeden milión dôchodkov, pričom nárok na zvýšenie sumy dôchodku sa odhaduje približne u 400.000 poberateľov,“ uviedol hovorca Sociálnej poisťovne Martin Kontúr.
Zákon stanovuje lehotu na prepočet do 31. decembra 2031. Ak vznikne nárok na zvýšenie dôchodku, Sociálna poisťovňa vyplatí doplatok spätne od 1. januára 2026. Dôchodky sa budú prepočítavať postupne a o novej sume bude každý dôchodca informovaný písomným rozhodnutím. Ak by novourčená suma bola nižšia, dôchodok sa bude naďalej vyplácať v doterajšej, pre poistenca výhodnejšej výške.
Aj po 1. januári 2026 zostáva obdobie starostlivosti o dieťa obdobím dôchodkového poistenia. Štát však už nebude platiť poistné za fyzickú osobu, ktorá sa riadne stará o dieťa do šiestich rokov veku alebo o dieťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom najdlhšie do 18 rokov veku.
Novela zákona zároveň umožňuje súbeh povinného dôchodkového poistenia poistenca štátu so zamestnaním alebo samostatnou zárobkovou činnosťou. Poistenec, ktorý sa stará o dieťa, tak môže súčasne vykonávať zárobkovú činnosť bez ohľadu na výšku príjmu. Doterajšia právna úprava takýto súbeh neumožňovala.
Zákon od 1. januára 2026 garantuje, že na účely výpočtu dôchodku sa za obdobie starostlivosti o dieťa nezapočíta nižší vymeriavací základ ako 60 % priemernej mzdy v národnom hospodárstve Slovenskej republiky spred dvoch rokov. Ak bude skutočný vymeriavací základ nižší, dorovná sa na túto úroveň, ak vyšší, započíta sa v plnej výške.
