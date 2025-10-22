< sekcia Ekonomika
Od roku 2026 sa zvýši minimálny vymeriavací základ na poistné pre SZČO
Minimálny vymeriavací základ sa pre tieto osoby zvýši z 50 % na 60 % priemernej mesačnej mzdy spred dvoch rokov.

Bratislava 22. októbra (TASR) - Živnostníci a samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO) sa musia pripraviť od januára budúceho roka na zmenu určenia vymeriavacieho základu, od ktorého sa odvíja platba minimálnych odvodov. Minimálny vymeriavací základ sa pre tieto osoby zvýši z 50 % na 60 % priemernej mesačnej mzdy spred dvoch rokov. Informoval o tom hovorca Sociálnej poisťovne (SP) Martin Kontúr.
„V praxi to znamená, že za obdobie od 1. januára 2026 do 31. decembra 2026 bude minimálny vymeriavací základ 914,40 eura, z ktorého bude SZČO platiť odvody vo výške 303,11 eura,“ uviedla SP.
Zavedie sa tiež nový spôsob určenia vymeriavacieho základu. Pre povinne poistenú SZČO, ktorá dosiahla príjem z podnikania alebo inej zárobkovej činnosti vyšší ako 50 % všeobecného vymeriavacieho základu, sa ponechá doterajší spôsob výpočtu vymeriavacieho základu, teda podiel jednej dvanástiny základu dane z príjmov upraveného o zákonom stanovené položky, násobeného koeficientom 1,486. Tento vymeriavací základ sa použije od 1. júla, prípadne 1. októbra kalendárneho roka, ak mala SZČO predĺženú lehotu na podanie daňového priznania do 30. júna, respektíve 30. septembra nasledujúceho roka.
Druhú skupinu tvorí povinne poistená SZČO, ktorá dosiahla príjem z podnikania alebo inej zárobkovej činnosti nižší či rovný ako 50 % všeobecného vymeriavacieho základu, pre ktorú platí osobitný vymeriavací základ. Ten tvorí 26 % z jednej dvanástiny všeobecného vymeriavacieho základu platného v danom roku, ktorý dva roky predchádza kalendárnemu roku, za ktorý sa platí poistné, teda 26 % priemernej mesačnej mzdy v hospodárstve SR spred dvoch rokov. Rovnako sem patrí osoba, ktorej povinné poistenie vznikne od prvého dňa šiesteho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, od kedy môže vykonávať či prevádzkovať podnikanie, prípadne inú zárobkovú činnosť, či osoba bez oprávnenia podľa svojho čestného vyhlásenia na výkon zárobkovej činnosti.
Od 1. januára do 31. decembra 2026 bude vymeriavací základ na úrovni 396,24 eura, z ktorého bude SZČO platiť odvody vo výške 131,34 eura. „Z takto určeného vymeriavacieho základu bude platiť poistné na sociálne poistenie povinne poistená SZČO, ktorá k 1. júlu, respektíve 1. októbru (ak mala predĺženú lehotu na podanie daňového priznania) kalendárneho roka nedosiahne príjem z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti za predchádzajúci kalendárny rok vyšší ako 50 % všeobecného vymeriavacieho základu, ako aj SZČO, ktorej povinné poistenie vznikne od prvého dňa šiesteho kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, od ktorého je oprávnená na výkon alebo na prevádzkovanie podnikania a inej samostatnej zárobkovej činnosti,“ dodala SP.
