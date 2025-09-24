< sekcia Ekonomika
Od roku 2027 by mali firmy povinne vyhotovovať elektronické faktúry
Vyplýva to z novely zákona o dani z pridanej hodnoty (DPH), ktorú v stredu na výjazdovom rokovaní v Borši v okrese Trebišov schválila vláda.
Borša/Bratislava 24. septembra (TASR) - Od začiatku roka 2027 by mali mať firmy na Slovensku povinnosť vyhotovovať elektronické faktúry. Vyplýva to z novely zákona o dani z pridanej hodnoty (DPH), ktorú v stredu na výjazdovom rokovaní v Borši v okrese Trebišov schválila vláda. Ministerstvo financií (MF) SR zároveň plánuje povinnosť digitálne oznamovať údaje o dodaniach tovarov a služieb finančnej správe v reálnom čase. Rozsiahla novelizácia prináša napríklad aj možnosť pre správcu dane rozhodnúť o registrácii dvoch alebo viacerých, formálne nezávislých, zdaniteľných osôb ako jedného platiteľa DPH.
Hlavným cieľom novelizácie zákona DPH je podľa rezortu financií transpozícia článku európskej smernice z roku 2015 a zavedenie povinnej elektronickej fakturácie pre zdaniteľné osoby, ktoré sú platiteľmi dane z pridanej hodnoty, ako aj povinné digitálne oznamovanie údajov o dodaniach tovarov a služieb finančnej správe v reálnom čase. „Prechodným ustanovením zákona o DPH bude s účinnosťou od 1. januára 2027 do 30. júna 2030 zavedená povinnosť pre platiteľov dane vyhotoviť a prijímať faktúry v ustanovenom elektronickom formáte, ako aj povinnosť elektronicky oznamovať údaje z tuzemských dodaní tovarov a služieb,“ uviedol rezort financií v dôvodovej správe k predloženej novele.
S účinnosťou od 1. júla 2030 novela zavádza povinnosť pre platiteľov dane elektronicky oznamovať údaje pri tuzemskom dodaní tovarov a služieb. V nadväznosti na zavedenie povinnej elektronickej fakturácie a na digitálne oznamovanie údajov pri tuzemských zdaniteľných obchodoch sa má k rovnakému termínu úplne zrušiť povinnosť podávať kontrolný výkaz pre platiteľov dane. Každá zdaniteľná osoba, ktorá je povinná vyhotoviť elektronickú faktúru, bude zároveň povinná zabezpečiť, aby ju vedela zaslať alebo prijať doručovacou službou.
Rovnako má byť s účinnosťou od 1. júla 2030 zavedená pre zdaniteľné osoby povinnosť vyhotoviť a prijímať faktúry v štruktúrovanom elektronickom formáte aj pri cezhraničných dodaniach tovarov alebo služieb, ako aj povinnosť digitálne oznamovať údaje o týchto dodaniach. „V nadväznosti na zavedenie povinnosti digitálne oznamovať údaje o cezhraničných dodaniach tovarov alebo služieb sa s účinnosťou od 1. júla 2030 ruší povinnosť podávať súhrnný výkaz,“ priblížilo MF.
Rozšírené právomoci správcu dane pri registrácii dvoch alebo viacerých, formálne nezávislých, zdaniteľných osôb na registráciu skupiny z úradnej moci ako jedného platiteľa na účely dane z pridanej hodnoty by mali byť podľa návrhu účinné už od januára budúceho roka.
Rezort financií navrhol aj rozšírenie uplatňovania osobitného spôsobu úhrady dane a to tak, že pri určitých transakciách vybraných platiteľov dane bude mať daňový úrad možnosť uložiť povinnosť odberateľovi uhradiť daň z faktúry priamo na účet správcu dane vedený pre dodávateľa.
