Od rybacej polievky až po doručenie sviatočných nákupov k dverám
Ako sa v priebehu rokov zmenili naše Vianoce?
Autor OTS
Bratislava 19. decembra (TASR/OTS) - Darčeky pod stromčekom, vyprážaný kapor a majonézový šalát – takto dnes vyzerajú Vianoce v mnohých domácnostiach na Slovensku. Naši predkovia však mali iné chute a s vianočným obdobím si spájali rôzne rituály. Ako vyzerali Vianoce v minulosti a čo sa na nich mení dnes, približuje etnologička Katarína Nádaská.
Stráviť Vianoce s blízkymi bolo pre obyvateľstvo Slovenska vždy veľmi dôležité. Rodiny sa pri spoločnom stole stretli na Štedrý deň a ich slávnostná večera sa líšila od regiónu k regiónu. Na južnom Slovensku si ľudia varili rybaciu polievku, na Záhorí zas hustú polievku zo strukovín. „Rozšírené boli aj pirohy s bryndzou, a to v horských oblastiach, kde bolo známe ovčiarstvo – napríklad na Liptove. Na východnom Slovensku sa piekol koláč kračúň, na západnom štedrák a vianočná štóla. Zaujímavosťou je, že vyprážaná ryba a majonézový šalát sa ako súčasť štedrej večere objavujú až po druhej svetovej vojne,“ hovorí etnologička a historička Katarína Nádaská.
Štedrá večera sa začínala modlitbou a potom otec nakreslil deťom krížiky medom na čelo, aby boli celý rok dobré. „Dospelí si pripili a všetci zjedli oblátku s medom a cesnakom. Cesnak sa pokladal za magickú rastlinu, preto sa konzumoval aj pri tejto slávnostnej príležitosti,“ vysvetľuje Katarína Nádaská. Platilo, že od stola vstával najviac jeden človek. „Verilo sa, že všetci sa vďaka tomu, živí a zdraví, o rok opäť zídu pri štedrej večeri. Jedlo sa tiež zo spoločnej misy, a to drevenými lyžicami. Na stole nemal byť položený nôž, preto sa z chleba iba odlamovalo,“ približuje niektoré zvyky na území Slovenska Katarína Nádaská.
Keďže Vianoce boli symbolom hojnosti, naši predkovia na jedle nešetrili. „Na prvý sviatok vianočný si pripravovali pečenú kačku či moriaka, na druhý sviatok vianočný zas bravčové alebo hovädzie mäso. Pokrmy si zdobili medom a sušenými kvetmi,“ objasňuje Katarína Nádaská.
Na sviatočnom stole si dávame záležať aj dnes. Ochutnávame novinky a delikatesy, a výborným jedlom si chceme uctiť hostí, rodinu a priateľov. „V predvianočnej sezóne sú u nás v BILLA populárne prémiové mäsá sous vide, napríklad kuracie či kačacie prsia, ale tiež paštéty a cukrovinky. Tie najvyberanejšie chute a najkvalitnejšie suroviny prinášame v privátnej značke BILLA Premium,“ ozrejmuje Marek Kravjar, hovorca BILLA Slovensko. Dopĺňa, že pred Vianocami v tejto sieti najviac nakupujeme cukor, múku či kakao, z ktorých potom pripravujeme obľúbené cukrovinky a pečivo.
Ako sa postupne menia naše vianočné chute, mení sa tiež spôsob, akým nakupujeme. Zásob je na sviatky zvyčajne mnoho, preto využívame aj pohodlné online služby. „Čoraz obľúbenejšie sú u našich zákazníčok a zákazníkov nákupy cez donáškovú službu Wolt. Ťažké tašky, veľké balenia nápojov či kartóny mlieka doručujú jej kuriéri komfortne až k dverám. Je to veľmi praktická nákupná možnosť, keďže tovar z vašej preferovanej predajne je u vás doma do niekoľkých desiatok minút. Navyše, ceny produktov sú rovnaké ako v kamenných predajniach, vrátane akcií a zliav,“ hovorí Marek Kravjar.
Nákupy v BILLA cez Wolt dnes využívajú ľudia z 19 slovenských miest – objednať si môžu 7000 rôznych produktov zo 41 supermarketov. Na výber sú rôzne kategórie potravín, drogériový tovar aj sezónny sortiment – aktuálne napríklad darčeky ako spoločenské hry, hračky alebo sviatočné balenia alkoholu a kozmetiky.
Hostina za sviatočným stolom
Nákupy bez nosenia
