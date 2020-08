E-komunikácia bude povinná aj pre cirkevné a pozemkové spoločenstvá

Bratislava 24. augusta (TASR) - Od 1. septembra budú rehole, komunity, náboženské či cirkevné spoločenstvá musieť komunikovať so štátom povinne elektronicky. Upozornil na to v pondelok komunikačný odbor Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR.



Rozšíri sa tak okruh organizácií nepodnikateľského sektora, ktorým štát už zriadil a aktivoval elektronické schránky na doručovanie úradných rozhodnutí. "Celkovo ide o 2730 právnických osôb, ktoré odvodzujú svoju právnu subjektivitu od právnej subjektivity cirkví a náboženských spoločností," spresnil rezort informatizácie.



Štát rozdelil zriadenie a povinnú aktiváciu elektronických schránok na doručovanie úradných rozhodnutí pre cirkvi, náboženské spoločnosti a ich organizácie na dve etapy. "Samotné cirkvi a náboženské spoločnosti majú elektronické schránky zriadené a aktivované od 1. augusta," uviedol generálny riaditeľ ITVS sekcie rezortu Peter Kucer. Aktiváciu elektronických schránok v prípade organizácií, ktoré odvodzujú svoju právnu subjektivitu od právnej subjektivity cirkví a náboženských spoločností, odložil štát o mesiac, pretože v evidencii chýbali základné identifikačné údaje.



"Teší nás, že viac ako polovica týchto organizácií požiadala o zriadenie elektronickej schránky sama, teda nečakala na povinné zriadenie a aktiváciu. Ide o 1645 takýchto právnických osôb z radov reholí, komunít a spoločenstiev", doplnil Kucer.



Ako vysvetlil rezort informatizácie, do štátom aktivovaných e-schránok už úrady budú doručovať rozhodnutia. "Ak majiteľ elektronickej schránky nemá počítač, alebo do schránky nechce pristupovať, môže na prácu s elektronickou schránkou splnomocniť inú osobu, teda udeliť oprávnenie na prístup a možnosť disponovať s e-schránkou," podotkol rezort.



So štátom budú od septembra komunikovať elektronicky aj pozemkové spoločenstvá

So štátom budú musieť elektronicky komunikovať od 1. septembra aj pozemkové spoločenstvá. Informoval o tom v pondelok hovorca Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR Daniel Hrežík. Rezort apeluje na štatutárov pozemkových spoločenstiev, aby situáciu nepodcenili a za ostávajúci týždeň skontrolovali údaje v príslušnom zdrojovom registri. Ak nedisponujú občianskym preukazom s čipom, nemali by odkladať ani návštevu oddelenia dokladov.



Od 1. septembra môžu úrady štatutárom do e-schránok doručovať dôležité dokumenty. "Elektronické schránky budú zriadené pre všetky existujúce pozemkové spoločenstvá zapísané v registri pozemkových spoločenstiev a budú aktivované najneskôr do desiatich dní od ich zriadenia. Odo dňa aktivácie budú orgány verejnej moci zasielať všetky dokumenty len elektronicky," upozorňuje agrorezort.



Do elektronickej schránky sa pritom dostane iba ten štatutár, ktorý má v zdrojovom registri správne uvedené údaje - IČO organizácie, meno, priezvisko, dátum narodenia a adresu bydliska štatutára. "Ak nemáte v registri pozemkových spoločenstiev správne a kompletné informácie o vás a vašej organizácii, do e-schránky sa nedostanete a nebudete si vedieť prečítať doručené úradné rozhodnutia," zdôrazňuje rezort.



Štatutári nájdu potrebné informácie o elektronických schránkach a prístupe k nim na statutar.sk a na slovensko.sk.