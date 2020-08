Od septembra nastávajú zmeny v zákazníckej zóne českého mýta

Bratislava 6. augusta (TASR) – Od 1. septembra budú musieť aj dopravcovia zo Slovenska pri prihlásení do zákazníckej zóny českého mýtneho systému preukázať svoju elektronickú identitu, a to prostriedkami v súlade s eIDAS. Vyplýva to z informácií, ktoré uviedol hovorca CzechToll Miroslav Beneš.



Na základe českého zákona o elektronickej identifikácii, ktorý priamo nadväzuje na predpis Európskej únie (EÚ) upravujúci elektronickú identifikáciu, už podobne vstupujú do zákazníckej zóny od začiatku júla dopravcovia z Českej republiky. Pravidlo bude postupne platiť aj pre dopravcov z ostatných krajín.



Cieľom zmeny je zabezpečiť vyššiu bezpečnosť elektronickej komunikácie pre dopravcov aj prevádzkovateľa mýtneho systému. Na preukázanie svojej identity elektronickým spôsobom potrebujú mať občania Slovenska aktivovanú elektronickú schránku na ústrednom portáli verejnej správy slovensko.sk. Na samotné prihlásenie potom stačí elektronický občiansky preukaz, čítačka kariet pripojená k počítaču a BOK kód, ktorý si pri vydaní elektronického občianskeho preukazu občan zadá.



Podrobný návod na nové prihlásenie do zákazníckej zóny mýtneho systému v Českej republike nájdu slovenskí dopravcovia na stránkach www.mytocz.eu/sk/nia. O zmenách budú dopravcovia informovaní prostredníctvom direct mailu odoslaného na kontakty, ktoré uviedol dopravca pri registrácii do systému elektronického mýta v Českej republike.