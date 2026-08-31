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Od septembra sa menia časy vybraných vlakov na Považí a Spiši
Od septembra sa menia časy vybraných regionálnych vlakov Železničnej spoločnosti Slovensko (ZSSK) na tratiach Žilina - Trenčín-Zlatovce a Trenčianska Teplá - Horné Srnie.
Autor TASR
Bratislava 31. augusta (TASR) - Od septembra sa menia časy vybraných regionálnych vlakov Železničnej spoločnosti Slovensko (ZSSK) na tratiach Žilina - Trenčín-Zlatovce a Trenčianska Teplá - Horné Srnie. Cestujúci na Spiši zároveň musia počítať s obmedzením desiatich osobných vlakov medzi Spišskými Vlachmi a Spišskou Novou Vsou z dôvodu výlukových prác Železníc Slovenskej republiky (ŽSR). Informovala o tom v pondelok ZSSK.
„Od 1. do 13. septembra budú počas pracovných dní v úseku Spišské Vlachy - Spišská Nová Ves vybrané osobné vlaky linky Košice - Spišská Nová Ves jazdiť iba po Spišské Vlachy, resp. zo Spišských Vlách,“ uviedol hovorca ZSSK Ján Baček.
V tomto období bude v úseku Spišské Vlachy - Spišská Nová Ves odrieknutých desať vlakov bez náhrady. Ide o spoje s odchodmi z Košíc o 6.26, 8.26, 10.26, 12.26, 14.26 h s príchodmi do Spišskej Novej Vsi o 7.46, 9.46, 11.46, 13.46, 15.54 h. Nepôjdu ani spoje s odchodmi zo Spišskej Novej Vsi o 8.12, 10.12, 12.12, 14.12, 16.12 h.
Výluka prinesie aj dočasnú zmenu pri nastupovaní a vystupovaní. „Na zastávkach Olcnava, Vítkovce, Chrasť nad Hornádom a Matejovce nad Hornádom budú cestujúci pri vlakoch smerujúcich z Košíc nastupovať a vystupovať na opačnej strane než zvyčajne, teda vľavo v smere jazdy vlaku. Aj napriek odriekaniam vybraných osobných vlakov bude doprava v regióne zachovaná,“ priblížil Baček.
Cestujúci budú môcť využiť vlaky REX 176x na trase Poprad - Košice aj ďalšie regionálne vlaky 78xx na trase Košice - Spišská Nová Ves - Svit, ktoré budú premávať každé dve hodiny.
Výlukové práce na Spiši môžu podľa ZSSK ovplyvniť jazdné časy aj ďalších regionálnych a diaľkových vlakov prechádzajúcich dotknutým úsekom. Dopravca upozornil, že v dôsledku výluky nemusí byť možné zabezpečiť čakanie prípojných vlakov v prestupných staniciach.
„Od 1. do 13. septembra budú počas pracovných dní v úseku Spišské Vlachy - Spišská Nová Ves vybrané osobné vlaky linky Košice - Spišská Nová Ves jazdiť iba po Spišské Vlachy, resp. zo Spišských Vlách,“ uviedol hovorca ZSSK Ján Baček.
V tomto období bude v úseku Spišské Vlachy - Spišská Nová Ves odrieknutých desať vlakov bez náhrady. Ide o spoje s odchodmi z Košíc o 6.26, 8.26, 10.26, 12.26, 14.26 h s príchodmi do Spišskej Novej Vsi o 7.46, 9.46, 11.46, 13.46, 15.54 h. Nepôjdu ani spoje s odchodmi zo Spišskej Novej Vsi o 8.12, 10.12, 12.12, 14.12, 16.12 h.
Výluka prinesie aj dočasnú zmenu pri nastupovaní a vystupovaní. „Na zastávkach Olcnava, Vítkovce, Chrasť nad Hornádom a Matejovce nad Hornádom budú cestujúci pri vlakoch smerujúcich z Košíc nastupovať a vystupovať na opačnej strane než zvyčajne, teda vľavo v smere jazdy vlaku. Aj napriek odriekaniam vybraných osobných vlakov bude doprava v regióne zachovaná,“ priblížil Baček.
Cestujúci budú môcť využiť vlaky REX 176x na trase Poprad - Košice aj ďalšie regionálne vlaky 78xx na trase Košice - Spišská Nová Ves - Svit, ktoré budú premávať každé dve hodiny.
Výlukové práce na Spiši môžu podľa ZSSK ovplyvniť jazdné časy aj ďalších regionálnych a diaľkových vlakov prechádzajúcich dotknutým úsekom. Dopravca upozornil, že v dôsledku výluky nemusí byť možné zabezpečiť čakanie prípojných vlakov v prestupných staniciach.