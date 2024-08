Od septembra sa zvýši stravné pre zamestnancov o 5,3 %

Bratislava 2. augusta (TASR) - Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) SR zvýši od 1. septembra sumy stravného pre zamestnancov pri pracovných cestách. Ovplyvní to aj minimálnu hodnotu stravnej poukážky pre zamestnancov, ktorá vzrastie z doterajších 5,85 eura na 6,23 eura. V piatok o tom informovalo tlačové oddelenie MPSVR.



"V apríli 2024 dosiahol mesačný kumulovaný index cien jedál a nealkoholických nápojov v reštauračnom stravovaní hodnotu 105,3. To znamená, že ceny jedál vzrástli o 5,3 % oproti poslednému obdobiu, ktoré bolo použité na určenie sumy stravného. Táto situácia spĺňa podmienku na zvýšenie súm stravného pri pracovných cestách podľa zákona o cestovných náhradách," uviedol rezort práce.



Novým opatrením MPSVR sa suma stravného zvýši o 50 centov z doterajších 7,80 eura na 8,30 eura, a to pre zamestnancov, ktorí sú na pracovnej ceste päť až 12 hodín. V prípade 12 až 18 hodín pôjde o nárast príspevku o 70 centov z 11,60 eura na 12,30 eura. Pri pracovnej ceste nad 18 hodín ide o zvýšenie až o jedno euro na 18,40 eura.



"Minimálna hodnota stravovacej poukážky je podľa Zákonníka práce 75 % stravného pre pracovné cesty v trvaní päť až 12 hodín. Pri sume stravného 8,30 eura bude teda minimálna hodnota stravovacej poukážky 6,23 eura," priblížil rezort.