Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Streda 29. október 2025Meniny má Klára
< sekcia Ekonomika

Od soboty bude platiť nový vizuál tlačiva na odpis potvrdenia o ePN

.
Ilustračné foto. Foto: Teraz.sk

Od soboty už poisťovňa nebude akceptovať starý vizuál tohto tlačiva.

Autor TASR
Bratislava 29. októbra (TASR) - Sociálna poisťovňa (SP) zavedie v spolupráci s Národným centrom zdravotníckych informácií od soboty 1. novembra nový vizuál tlačiva, ktorý sa týka odpisu potvrdenia o dočasnej práceneschopnosti vystavenej elektronicky (ePN). Uviedla to poisťovňa na svojej webovej stránke.

Od soboty už poisťovňa nebude akceptovať starý vizuál tohto tlačiva. Zdôraznila, že nový formulár zohľadnil pripomienky verejnosti a odstránil nedostatky predchádzajúcej verzie. Tlačivo odpis ePN vystavuje ošetrujúci lekár napríklad na žiadosť pacienta, respektíve pri technických prekážkach, ak nie je možné vystaviť ePN elektronicky.
.

Neprehliadnite

V Šurany Industrial Parku sa začala výstavba baterkárne

Týždenník: Raz za sto rokov

SMUTNÁ SPRÁVA: Vo veku 83 rokov zomrel známy hudobník

Takáč: Vláda stojí na strane poctivých farmárov a ľudí, ktorí živia SR