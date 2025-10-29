< sekcia Ekonomika
Od soboty bude platiť nový vizuál tlačiva na odpis potvrdenia o ePN
Od soboty už poisťovňa nebude akceptovať starý vizuál tohto tlačiva.
Autor TASR
Bratislava 29. októbra (TASR) - Sociálna poisťovňa (SP) zavedie v spolupráci s Národným centrom zdravotníckych informácií od soboty 1. novembra nový vizuál tlačiva, ktorý sa týka odpisu potvrdenia o dočasnej práceneschopnosti vystavenej elektronicky (ePN). Uviedla to poisťovňa na svojej webovej stránke.
Od soboty už poisťovňa nebude akceptovať starý vizuál tohto tlačiva. Zdôraznila, že nový formulár zohľadnil pripomienky verejnosti a odstránil nedostatky predchádzajúcej verzie. Tlačivo odpis ePN vystavuje ošetrujúci lekár napríklad na žiadosť pacienta, respektíve pri technických prekážkach, ak nie je možné vystaviť ePN elektronicky.
