Od soboty sa zvýši horná hranica sadzby miestneho poplatku za rozvoj
Inflačný koeficient sa na budúci rok vypočíta ako podiel indexu spotrebiteľských cien za mesiac júl 2025 a júl 2024.
Autor TASR
Bratislava 30. októbra (TASR) - Od soboty 1. novembra tohto roka sa zvýši horná hranica sadzby miestneho poplatku za rozvoj obcí a miest z doterajších 35 eur na 50 eur za každý začatý m2 podlahovej plochy nadzemnej časti stavby. Jej zvýšenie súvisí so všeobecnou infláciou a nárastom cien stavebných materiálov a prác v rokoch 2018 až 2023. Dolná hranica sadzby bude na úrovni piatich eur. Vyplýva to z novely zákona o miestnom poplatku za rozvoj.
Obce a mestá budú môcť stanoviť všeobecne záväzným nariadením aj zníženie sadzby poplatku za rozvoj pre stavby, ktoré sa nachádzajú v priemyselnom parku, a to najviac o 75 %.
Výnos z poplatku za rozvoj, ktorý dosiahne obec či mesto do 31. decembra 2025, budú môcť použiť najskôr od 1. januára budúceho roka. Rovnako budú musieť tiež zverejniť informácie o výške výnosu z poplatku a jeho použití v rámci realizovaných projektov za predchádzajúci kalendárny rok každoročne do 30. júna na svojom webovom sídle alebo úradnej tabuli.
Rozšíria sa tiež možnosti výnosu z poplatku na rozvoj na okruh ďalších oprávnených výdavkov. Týka sa to úhrady výdavkov súvisiacich s pozemkovými úpravami, podpory verejnej dopravy, nadobudnutia nehnuteľnosti a zhotovenia stavby či jej údržby vrátane nákladov na vyrovnanie pozemku alebo odstránenie stavby, ak ide o školu, detské ihrisko, športovisko, zdravotnícke zariadenie, kultúrnu pamiatku, verejný park či nehnuteľnosť, ktorá slúži na sociálne bývanie, prípadne poskytovanie náboženských či kultúrnych služieb. Ďalej sa výnos z poplatku za rozvoj rozšíri aj na úhradu výdavkov spojených s obstaraním územnoplánovacej dokumentácie a zariadení, ktoré budú slúžiť na starostlivosť o bezpečnosť, poriadok a údržbu obce a jej majetku.
Obec a mesto budú musieť vrátiť miestny poplatok za rozvoj alebo jeho primeranú časť, ak im zanikla poplatková povinnosť alebo ak poplatník vykonal investíciu na základe zmluvy o spolupráci medzi poplatníkom a obcou, respektíve mestom. Miestny poplatok za rozvoj musia vrátiť najneskôr do 60 dní.
