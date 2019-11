Od spustenia eKasy finančná správa udelila pokuty vo výške 470.000 eur

Bratislava 22. novembra (TASR) – Finančná správa (FS) sa zamerala na kontrolu dodržiavania zákona o elektronických registračných pokladniciach. V posledných týždňoch okrem iného kontrolóri zistili výrazné zníženie obratu u niektorých podnikateľov a na základe toho skontrolovali 41 firiem. Takmer u polovice z nich sa potvrdilo porušenie zákona, informovala v piatok FS.



Od spustenia systému eKasa v apríli tohto roka vykonala FS viac ako 3000 kontrol, pričom porušenia zistila asi v 60 % prípadov. Pokuty rozdala vo výške približne 470.000 eur.



"Hoci v prípade eKasy ide o online evidenciu tržieb, ktoré pokladnica v reálnom čase odosiela na finančnú správu, najčastejším prehreškom voči zákonu je nezaevidovanie tržieb a vkladu v hotovosti do pokladnice," uviedla Drahomíra Adamčíková z Finančného riaditeľstva SR. Firmy podľa nej obchádzajú povinnosti aj tým, že neodovzdávajú pokladničné doklady zákazníkom, tieto doklady nespĺňajú predpísané náležitosti či nezaevidujú offline doklady v 48 hodinovej lehote. "Primárnym cieľom finančnej správy však nie je pokutovať podnikateľov, ale dbať na dodržiavanie zákona," dodala Adamčíková.



Do systému eKasa sa musia pripojiť do konca roka všetci podnikatelia, ktorí evidujú tržby v elektronických registračných pokladniciach. Podľa FS sa približne 70.000 podnikateľov doteraz nepripojilo. Pokiaľ nestihnú túto povinnosť splniť v zákonom stanovenom termíne, hrozia im vysoké pokuty.