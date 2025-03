Od stredy bude časť D2 na hraniciach s Českom bez spoplatnenia

Kúty 4. marca (TASR) - Vodiči budú môcť od stredy 5. marca využívať časť diaľnice D2 na hraniciach s Českom aj bez platnej diaľničnej známky. Konkrétne ide o úsek od križovatky Kúty až po hraničný priechod. Po časti diaľnice tak bude možné bezplatne obísť uzavretý most Brodské - Lanžhot, ktorý sa nachádza na ceste druhej triedy. Ministerstvo dopravy (MD) SR o tom informovalo na svojom webe.



Až kým Národná diaľničná spoločnosť nevybuduje novú kontrolnú bránu pri Sekuliach, budú sa diaľničné známky na zvyšku D2 kontrolovať mobilnou jednotkou. "Týmto krokom zjednodušíme cestu Slovákom pracujúcim v Česku a odbremeníme ich od obchádzok. Úsek bude zadarmo, až kým sa trnavskej župe nepodarí opraviť a znovu sprejazdniť tento most," povedal minister dopravy Jozef Ráž (nominant Smeru-SD).



Most Brodské - Lanžhot na ceste druhej triedy uzavreli 27. januára pre všetky druhy dopravy, vrátane cyklistov a peších. Je v havarijnom stave. Trnavský samosprávny kraj plánuje jeho rekonštrukciu v spolupráci s Juhomoravským krajom, ktorý zabezpečuje projektovú prípravu.