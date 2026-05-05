Od superpočítača po umelú inteligenciu
Atos prináša inovácie pod novým menom.
Autor OTS
Bratislava 5. mája (OTS) - Najvýkonnejší superpočítač, ktorý slovenským vedcom umožní realizovať výskum na špičkovej úrovni, ako aj bezpečná umelá inteligencia v podnikovom prostredí. Tieto projekty boli na Slovensku spojené so spoločnosťou Eviden Slovakia s.r.o. Tá už dnes pôsobí pod obchodným menom Atos Slovakia s.r.o.
„Zmenili sme obchodný názov, no nie zameranie. Naďalej budeme našim partnerom a zákazníkom poskytovať kvalitné digitálne služby, inovácie a riešenia. Ako Atos Slovakia im ako spoľahlivý partner pomôžeme udržateľne rásť a napredovať,“ hovorí Martin Sůra, generálny riaditeľ spoločnosti Atos Slovakia s.r.o.
Spoločnosť pôsobila na Slovensku pod obchodným menom Eviden Slovakia od júla 2023. K zmene na Atos Slovakia došlo v apríli 2026 v rámci internej reorganizácie skupiny Atos. Ostatné identifikačné údaje spoločnosti, ako i telefónne kontakty zostali nezmenené.
Atos sa ešte ako Eviden podieľal na dodávke superpočítača Perun, ktorý Slovenská akadémia vied koncom apríla slávnostne uviedla do prevádzky. Superpočítač výrazne posilní výpočtové kapacity Slovenska. Stroj je postavený na pokročilej platforme BullSequana XH3000 od francúzskej spoločnosti Bull. Okrem vysokého výkonu patrí aj medzi energeticky najefektívnejšie superpočítače sveta.
Atos už pod novým menom prichádza aj so strategickou iniciatívou, zameranou na bezpečné a riadené nasadzovanie agentickej umelej inteligencie v podnikových prostrediach. Kľúčovým princípom je pritom suverenita, teda aby si organizácie zachovali plnú kontrolu nad svojimi dátami, modelmi a prostrediami.
***
O skupine Atos
Skupina Atos je globálnym lídrom v oblasti digitálnej transformácie s približne 63-tisíc zamestnancami a ročným obratom približne 8 miliárd eur. Pôsobí v 61 krajinách pod dvoma značkami – Atos pre služby a Eviden pre produkty. Skupina Atos, európska jednotka v oblasti kybernetickej bezpečnosti, cloudu a výpočtovej techniky s vysokým výkonom, sa zaviazala k bezpečnej a dekarbonizovanej budúcnosti a poskytuje end-to-end riešenia pre všetky priemyselné odvetvia. Skupina Atos značka, pod ktorou pôsobí spoločnosť Atos SE (Societas Europaea), kótovaná na burze Euronext Paris.
Účelom spoločnosti Atos je pomáhať navrhovať budúcnosť informačného priestoru. Jej odborné znalosti a služby podporujú rozvoj znalostí, vzdelávania a výskumu v multikultúrnom prístupe a prispievajú k rozvoju vedeckej a technologickej excelencie. Na celom svete umožňuje skupina svojim zákazníkom, zamestnancom a členom spoločnosti žiť, pracovať a rozvíjať sa udržateľne v bezpečnom a zabezpečenom informačnom priestore
