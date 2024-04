Od tohto roka bude 13. dôchodok plnohodnotnou dôchodkovou dávkou

Bratislava 18. apríla (TASR) - Od tohto roka už nebude 13. dôchodok sociálnou dávkou a stane sa novou dôchodkovou dávkou. Vyplácať ho bude rovnako ako ostatné dôchodky Sociálna poisťovňa (SP). Vyplýva to z novely zákona o sociálnom poistení, ktorý poslanci Národnej rady (NR) SR vo štvrtok definitívne schválili.



"Suma 13. dôchodku, štátnej sociálnej dávky, sa podľa v súčasnosti platnej právnej úpravy pohybuje v rozpätí od 50 do 300 eur. Napriek výraznému rastu spotrebiteľských cien od roku 2020 sa však tieto sumy nezvýšili, čím sa reálna hodnota tejto štátnej sociálnej dávky znížila," uviedlo Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) SR v predkladacej správe.



Nárok na 13. dôchodok budú mať poberatelia všetkých dôchodkových dávok, ktoré vypláca SP. Tiež ho dostanú občania, ktorým dôchodok vypláca útvar sociálneho zabezpečenia príslušného silového rezortu. Sumy 13. dôchodku pre jednotlivé druhy dôchodkových dávok budú každoročne určené osobitne pre každý druh dôchodku vo výške priemernej mesačnej sumy daného druhu dôchodku za celý predchádzajúci kalendárny rok.



Ak bude priemerná výška daného druhu dôchodku nižšia ako 300 eur, suma 13. dôchodku bude minimálne 300 eur. V prípade nároku na viaceré dôchodkové dávky dostanú poberatelia len jeden 13. dôchodok, a to v sume, ktorá je najvyššia.



MPSVR uvádza, že v roku 2024 by malo byť viac ako 1,47 milióna poberateľov dôchodkov a tento počet má stúpať. Celkové výdavky na toto opatrenie majú byť v roku 2024 viac ako 828 miliónov eur, v budúcom roku budú ešte o 100 miliónov eur vyššie. V nasledujúcich rokoch by mali potom vzrásť na 978 miliónov eur v roku 2026 a na 1,033 miliardy eur v roku 2027.



Nová výplatná fáza v starobnom dôchodkovom sporení mala nadobudnúť účinnosť 1. januára 2025. Poslanci však odložili začiatok novej fázy o rok. Dôvodom je potreba spresniť, aká časť aktuálnej hodnoty osobného dôchodkového účtu sporiteľa má byť po dovŕšení dôchodkového veku použitá na vyplatenie starobného, respektíve predčasného starobného dôchodku zo starobného dôchodkového sporenia.



Zákonodarcovia schválili aj pozmeňujúci návrh poslankyne NR SR Zdenky Mačicovej (Hlas-SD). Navrhla podmienku 40 odpracovaných rokov na získanie nároku na predčasný starobný dôchodok naviazať na zmenu strednej dĺžky života, a to rovnakým spôsobom ako v prípade všeobecného dôchodkového veku. Vek nároku na predčasný starobný dôchodok sa tak bude postupne zvyšovať.



Schválený bol taktiež návrh poslanca NR SR Jána Richtera (Smer-SD). Sociálna poisťovňa tak bude môcť poskytnúť Ministerstvu obrany (MO) SR údaje o poberateľoch príspevku účastníkom národného boja za oslobodenie, ako aj ich vdovám a vdovcom, a to bez súhlasu týchto osôb. Má sa tak naplniť zámer MO SR udeliť im v budúcnosti vojenské vyznamenanie.



Väčšina novely bude účinná od 1. júla 2024. Úprava súvisiaca s posunutím novej výplatnej fázy v starobnom dôchodkovom sporení nadobudne účinnosť 1. januára 2026.