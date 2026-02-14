< sekcia Ekonomika
Od tohto roka platia viaceré zmeny pri investovaní do kryptoaktív
Po novom sú poskytovatelia služieb kryptoaktív povinní viesť evidenciu údajov o svojich používateľoch, ako aj o uskutočnených transakciách a prevodoch.
Autor TASR
Bratislava 14. februára (TASR) - Ľudia investujúci do kryptoaktív by v tomto roku nemali prehliadnuť viaceré zmeny, ktoré sa týkajú zdaňovania. Pribudli aj nové oznamovacie povinnosti, upozornila špecialistka pre PR a internú komunikáciu Slovenskej komory daňových poradcov (SKDP) Martina Rybanská.
Pripomenula, že od začiatku roka nadobudla účinnosť novela zákona o automatickej výmene informácií o finančných účtoch na účely správy daní, ktorou sa do slovenskej legislatívy prebrala eurosmernica DAC 8. Po novom sú poskytovatelia služieb kryptoaktív povinní viesť evidenciu údajov o svojich používateľoch, ako aj o uskutočnených transakciách a prevodoch. Oznamovať budú identifikačné údaje používateľa, údaje o jeho daňovej rezidencii a základné informácie o realizovaných transakciách. Prvé oznámenie týchto údajov finančnej správe je povinné do 31. mája 2027 za obdobie roku 2026.
„Oznamovacej povinnosti podľa zákona podliehajú oznamované transakcie, ktorými sú výmenné transakcie a prevody kryptoaktív. Zákon týmto spôsobom sleduje zachytenie všetkých ekonomicky relevantných situácií, pri ktorých dochádza k presunu hodnoty prostredníctvom kryptoaktív a ktoré sú realizované za účasti oznamujúceho poskytovateľa služieb kryptoaktív,“ vysvetlila daňová poradkyňa Vladimíra Mačuhová, ktorá je členkou SKDP. Výmennou transakciou sa rozumie nielen výmena kryptoaktív za peňažné prostriedky vyjadrené v eure alebo inej oficiálnej mene, ale aj výmena medzi jednotlivými formami kryptoaktív, ktoré podliehajú oznamovaniu.
Druhou kategóriou oznamovaných transakcií sú prevody kryptoaktív. Prevodom je presun kryptoaktív na účet iného používateľa, ich presun na účet vedený iným poskytovateľom služieb kryptoaktív, ako aj presun kryptoaktív na tzv. samohosťovanú adresu, spresnila odborníčka. Zákon tak podľa nej myslí aj na situácie, pri ktorých dochádza k presunu kryptoaktív mimo jednej konkrétnej platformy, čo má význam najmä z hľadiska sledovania pohybu hodnoty medzi rôznymi prostrediami.
Osobitnú podkategóriu prevodov predstavujú transakcie maloobchodných platieb. „Ide o prípady, keď sa kryptoaktívum používa ako prostriedok úhrady za tovary alebo služby. Takáto transakcia sa považuje za oznamovanú vtedy, ak je uskutočnená za protihodnotu vo forme tovarov alebo služieb a hodnota tejto protihodnoty presiahne hranicu 50.000 amerických dolárov, prepočítanú na eurá alebo inú menu,“ priblížila Mačuhová.
Poukázala na to, že pre fyzické osoby nepodnikateľov sa od roku 2026 pri kryptoaktívach zavádza štvorstupňová sadzba dane. Príjmy do 43.975 eur sa budú zdaňovať sadzbou 19 %, od 43.975 eur do 60.388 eur sadzbou 25 %, od 60.388 eur do 74.997 eur sadzbou 30 % a nad túto hranicu 35 %.
„Príjmy z predaja kryptoaktív podliehajú aj zdravotným odvodom vo výške 16 %, čo predstavuje zvýšenie o jedno percento oproti roku 2025. Zdravotná poisťovňa vykonáva ročné zúčtovanie na základe podaného daňového priznania,“ doplnila Mačuhová s tým, že príjmy z kryptoaktív sa pripočítavajú k ostatným príjmom, napríklad zo závislej činnosti, čo môže viesť k uplatneniu vyššej sadzby dane.
