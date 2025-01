Od tohto roka sú elektromobily ako služobné autá výhodnejšie

Bratislava 13. januára (TASR) - Od začiatku tohto roka je pre firmy finančne výhodnejšie, ak budú ako služobné autá používať plug-in hybridy alebo elektromobily. Pri ich využívaní aj na súkromné účely totiž klesla daň z nepeňažného príjmu na polovicu doterajšej hodnoty. Tieto autá majú navyše nižšie náklady na prevádzku, celková ročná úspora tak môže predstavovať niekoľko tisíc eur, vyčíslila spoločnosť Toyota Central Europe - Slovakia.



Využívanie služobného auta na súkromné účely predstavuje pre zamestnanca nepeňažný príjem. Tento príjem, počítaný z obstarávacej ceny auta, vstupuje do vymeriavacieho základu pre výpočet dane z príjmov aj odvodov do Sociálnej a zdravotnej poisťovne. Pri zamestnancovi to znamená 19 % daň z príjmu a 13,4 % odvody, spolu 32,4 %. Jeho zamestnávateľ musí z rovnakého základu uhradiť 36,2 % odvody. Od 1. januára tohto roka sa znížilo stanovené percento na účely výpočtu nepeňažného príjmu zamestnanca, ak ide o motorové vozidlo zamestnávateľa zaradené do odpisovej skupiny 0, a to na 0,5 % namiesto doterajšieho 1 % obstarávacej ceny.



"Firmám sa v tomto roku zvyšujú náklady v dôsledku konsolidačných opatrení. Tento finančný tlak vedia sčasti zmierniť tým, že pri ďalších nákupoch áut do firemnej flotily uprednostnia plug-in hybridy alebo elektromobily pred autami so spaľovacími motormi. Zamestnanec aj firma ušetria na daniach a odvodoch, navyše samotná firma kvôli nižšej spotrebe a používaniu lacnejšej elektriny namiesto fosílnych palív ušetrí aj na prevádzke," priblížil marketingový manažér Toyota Central Europe - Slovakia Ján Hnat. Výhodou je podľa neho aj to, že tento typ vozidiel sa odpisuje dva roky namiesto štandardných štyroch.