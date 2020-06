Od utorka sa dá kúpať aj na dolnom Zemplíne

Kaluža 9. júna (TASR) – Uvoľnenie opatrení zamedzujúcich šíreniu nového koronavírusu umožnilo po takmer troch mesiacoch aj opätovné otvorenie Thermalparku Šírava v rekreačnej oblasti Klokočov na Zemplínskej šírave. Ako pre TASR uviedol prevádzkovateľ rezortu Juraj Naščák, utorok bol najskorším termínom, kedy mohlo zariadenie získať výsledky rozboru vody. Na ostatné hygienicko-bezpečnostné opatrenia boli pripravení už skôr.







"Máme to nastavené už dlhodobo. V našich oblastiach sme prežili osýpky, predtým žltačku, takže u nás je zvýšená hygiena nastavená pravidelne a aj naši návštevníci to akceptujú," vysvetlil Naščák s tým, že okrem zaužívanej dezinfekcie spŕch a toaliet, vykonávanej v závislosti od počtu návštevníkov, budú aktuálne vo zvýšenej miere dezinfikovať aj podlahy.



Záujem o jediné zariadenie svojho druhu na Zemplíne, využívajúceho geotermálnu vodu, predpokladá veľký. "Už 2. a 3. júna sme zaznamenávali množstvo telefonátov, 3. júna, keď už mohli byť podľa rozhodnutia hlavného hygienika podobné zariadenia otvorené, sme mali záujemcov o vstup priamo pred dverami. Museli sme ale čakať na výsledok rozboru vody," priblížil. Ako doplnil, na základe minuloročnej návštevnosti 165.000 rekreantov prišli počas mesiacov marec, apríl a máj o približne 47.000 návštevníkov.



Podľa Naščáka sa výpadok v príjme prejavil najmä na zastavení investícií do rozšírenia kapacít zariadenia, s ktorým začali v minulom roku. "Financie nechýbajú len na investície, ale aj celkovú prevádzku, keďže fungujeme celoročne. Máme zariadenia na údržbu vody také, že sme si nemohli dovoliť vypustiť vodu dlhodobo," pokračoval s tým, že bazény preto počas uzávery vypustili len na pár dní, počas ktorých vykonali ich generálnu údržbu. Ako dodal, na zamestnancov trojmesačné prerušenie prevádzky veľký dopad nemalo. "Prepustili sme tých, ktorí mali zmluvu na dobu určitú a tiež dohodárov. V troch prípadoch sme skrátili pracovný úväzok na pár hodín mesačne," priblížil s tým, že ostatní zamestnanci zostali doma so svojimi deťmi, alebo si riešili vlastné zdravotné problémy. Na mzdy zamestnancov, ktorí museli zostať doma z dôvodu prekážok v práci, získali 80-percentnú náhradu mzdy z úradu práce podľa Naščákových slov promptne.