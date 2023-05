Od vypuknutia pandémie Slováci založili viac než 58.000 firiem

Bratislava 2. mája (TASR) - Od začiatku roka 2020 do konca roku 2022 pribudlo až 58.830 nových spoločností, a to najviac v Bratislave. Napriek nepriaznivým faktorom ako pandémia či vojna na Ukrajine sa Slováci púšťali do vlastného podnikania a zakladali nové spoločnosti. Vyplýva to z aktuálnej analýzy nadnárodnej poradensko-analytickej spoločnosti Dun & Bradstreet (D&B).



"V období od začiatku roka, keď vo svete vypukla koronakríza, u nás celkovo vzniklo 58.830 nových subjektov, z čoho bolo 571 akciových spoločností a 58.259 spoločností s ručením obmedzeným," priblížila analytička D&B Petra Štěpánová.



Kým v roku 2020, čiže v prvom pandemickom roku, vzniklo na Slovensku 18.961 nových subjektov, v roku 2021 to bolo 19.249 firiem a v roku 2022 už 20.049 subjektov. Akciových spoločností v roku 2020 vzniklo len 201, rok na to iba 212."Rok 2022 pritom zrejme aj dosahom vojenského konfliktu na Ukrajine a ešte doznievajúcou pandémiou spôsobil pokles, keďže sa ich vytvorilo len 158," dodala Štěpánová. Najviac spoločností podnikatelia od roku 2020 založili v Bratislavskom kraji, a to 19.804.



Z pohľadu oblasti podnikania sa podľa analýzy najviac novovzniknutých spoločností s ručením obmedzeným za posledné tri roky zameralo na oblasť stavebníctva, veľkoobchodu a maloobchodu či na bezpečnostné a administratívne činnosti. V prípade akciových spoločností to bola predovšetkým oblasť telekomunikácií a IT, tiež poradenstvo, výskum a vývoj či reklama.