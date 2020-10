Analýza: Od začiatku roka zanikla takmer tisícka reštaurácií

Bratislava 15. októbra (TASR) – Od začiatku tohto roka už zanikla takmer tisícka slovenských reštaurácií a pohostinstiev, či prevádzok s rýchlym občerstvením. Ničí ich najmä pandémia nového koronavírusu. Upozorňuje na to analyticko-poradenská spoločnosť Bisnode.



Do konca septembra tohto roka bolo pritom na Slovensku zaevidovaných 11.605 gastroprevádzok na základe živnostenského oprávnenia a 8714 spoločností s ručením obmedzeným či akciových spoločností, ktoré podnikajú v oblasti stravovania. "Boom služieb verejného stravovania na Slovensku rapídne vzrástol v posledných dvoch rokoch. Napríklad v posledných desiatich rokoch ich počet narástol o 100 %. Dnes patria tieto prevádzky vplyvom pandémie k najohrozenejším skupinám podnikateľov," tvrdí analytička spoločnosti Petra Štěpánová.



Spoločnosť pripomenula, že od štvrtka je podnikanie reštaurácií a prevádzok spojených s predajom a podávaním jedál opäť obmedzené. Konzumácia v interiéri je totiž zakázaná – jesť sa môže iba vonku, alebo si jedlo treba zobrať zabalené domov.



Reštaurácie pritom už na jar bili na poplach, keď takisto pre pandémiu museli zavrieť svoje prevádzky. Podľa dát spoločnosti prišli prevádzky v priemere o 42 % tržieb, mnohé hrozia prepúšťaním a aktuálne žiadajú vládu o zníženie dane z pridanej hodnoty. "Dlhodobý výpadok príjmov nemusia prežiť viaceré prevádzky. Na kolená môže padnúť väčšina malých prevádzok, ktoré nemajú dostatočné finančné rezervy. Vidíme to na číslach – od začiatku tohto roka zaniklo v gastrosegmente 78 'eseročiek' či akcioviek v rovnakej oblasti, no zároveň až 796 subjektov, ktoré podnikajú v rovnakej oblasti na základe živnostenského oprávnenia," priblížila Štěpánová.



Ako uzavrela spoločnosť, gastroprevádzky najviac zanikali v kategóriách s najnižšími tržbami či najnižším počtom zamestnancov.