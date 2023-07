Od začiatku roka zaniklo viac ako 1700 firiem

Bratislava 13. júla (TASR) - Od začiatku roka zaniklo na Slovensku spolu 1704 kapitálových firiem, teda akciových spoločností a spoločností s ručením obmedzeným. Najstaršou zaniknutou firmou bola 47-ročná spoločnosť založená v roku 1976. Vyplýva to z údajov spoločnosti Dun & Bradstreet, ktorá sa zaoberá analýzou obchodných dát.



Zlikvidovaných bolo 309 spoločností z celkového počtu a fúziou prešlo 138 subjektov. Najviac firiem zaniklo v Komárne, a to 173. Nasledoval prvý bratislavský okres, kde ukončilo podnikanie 163 firiem, a druhý bratislavský okres, kde zaniklo 143 spoločností.



"Najviac zo zaniknutých spoločností v tomto roku sa venovalo podporným činnostiam pre podnikanie (118), poradenstvu v oblasti podnikania a riadenia (102) či veľkoobchodu (76)," priblížila spoločnosť Dun & Bradstreet.



Najmladšími zaniknutými spoločnosťami boli firmy založené v roku 2022. Za posledné dva roky zaniklo 22.431 firiem. Z nich väčšina ukončila svoju činnosť v roku 2021, teda rok po vypuknutí pandémie COVID-19. V tom istom roku upadlo do likvidácie 5000 firiem.