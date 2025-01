Odbory: Od tohto roka môžu zamestnanci rekreačné poukazy aj darovať

Bratislava 27. januára (TASR) - Od januára tohto roka môžu zamestnanci rekreačné poukazy darovať aj svojim rodičom či využiť príspevok na športovú činnosť pre deti. Podmienkou pri čerpaní oboch príspevkov je, aby zamestnanec mal odpracované dva roky na trvalý pracovný pomer. Zamestnávateľ mu tak môže preplatiť 55 % výdavkov z rekreačného pobytu, najviac však v sume 275 eur za kalendárny rok. Uviedla to Konfederácia odborových zväzov (KOZ).



"Zamestnancovi, ktorý pracuje na skrátený úväzok, je najvyššia suma príspevku na rekreáciu za kalendárny rok znížená v pomere zodpovedajúcom kratšiemu pracovnému času. Nárok na tento benefit majú aj ženy na materskej alebo rodičovskej dovolenke," spresnila KOZ.



Zamestnanci musia zároveň vedieť preukázať vzťah k osobe, ktorej darujú rekreačný poukaz, a to napríklad doložením kópie rodného listu, kde sú uvedené mená rodičov. Všetky výdavky počas rekreácie môže podľa odborárov uhradiť rodič, ak zamestnanec firme preukáže, že ich preplatil. Zároveň na účtovnom doklade musí byť označený zamestnanec, aj keď na rekreácii boli jeho rodičia. Povinnosť preplácať rekreačný poukaz majú firmy s viac ako 49 pracovníkmi.



Poukaz je tiež možné využiť na letný tábor pre deti, pričom môže ísť aj o denný tábor bez prenocovania, avšak v čase oficiálnych prázdnin počas roka. "Zamestnávateľ je povinný preplácať rekreačné poukazy prenesené na detské aktivity žiakom základnej školy alebo prvých štyroch ročníkov osemročného gymnázia," vysvetlila KOZ.



Novinkou od tohto roka je príspevok na športovú činnosť, ktorý sa rovnako ako rekreačný poukaz týka väčších firiem nad 49 zamestnancov. "Ak je vaše dieťa členom športovej organizácie, ktorej platí napríklad členské alebo iné poplatky, môže rodič požiadať zamestnávateľa o preplatenie športového poukazu. Podmienkou je, aby bolo dieťa členom danej športovej organizácie alebo klubu aspoň pol roka predtým, ako rodič o peniaze požiada," uzavreli odborári.



Dodali, že na základe údajov Inštitútu finančnej politiky (IFP) v období rokov 2019 až 2021 využilo rekreačné poukazy viac ako 230.000 zamestnancov. Z povinne zapojených firiem vyplácalo aspoň jednému zamestnancovi rekreačný poukaz 86 % z nich, dobrovoľne sa do vyplácania zapojili len tri percentá zamestnávateľov.