Od zavedenia eura sa v SR zvýšili ceny tovarov a služieb o 17,9%

Bratislava 11. januára (TASR) - Za 11 rokov platenia eurom (2009 až 2019) sa na Slovensku zvýšili ceny tovarov a služieb o 17,9 %. Inak povedané, spotrebné výdavky, ktoré vyšli slovenské domácnosti tesne pred zavedením eura na 1000 eur, ich dnes vychádzajú na 1179 eur. Uviedla to v analýze Eva Sadovská, analytička WOOD & Company s odvolaním sa na údaje Eurostatu.



Za spomínané analyzované obdobie podľa nej však ceny na Slovensku nerástli plynule. Počas prvých dvoch rokov s eurom, ktoré boli ovplyvnené hospodárskou krízou, sa zaznamenal pomalý rast cien tovarov a služieb na úrovniach 0,9 % a 0,7 %. Počas nasledujúcich dvoch rokov 2011 a 2012 sa zaznamenalo najvýraznejšie zdražovanie, a to na úrovniach 4,1 % a 3,7 %.



Naopak, v rokoch 2014 až 2016 podľa Sadovskej zaznamenali spotrebiteľské ceny dokonca medziročný pokles, a to o 0,1 %, 0,3 % a 0,5 %. Posledné tri analyzované roky 2017 až 2019 sa niesli v znamení medziročného rastu cien tovarov a služieb, a to o 1,4 %, 2,5 % a 2,7 %.



Spresnila, že od zavedenia eura v SR zdraželo najvýraznejšie vzdelávanie, zlacneli naopak nábytok a bytové zariadenie. Najvýraznejší nárast cien zaznamenali oblasti vzdelávanie (o 46,8 %), alkoholické nápoje a tabak (o 41 %), zdravotníctvo (o 37,5 %) a reštaurácie a hotely (o 32,6 %).



Naopak, dnes sú podľa analytičky ceny nižšie ako pred 11 rokmi v prípade nábytku a bytového zariadenia a to v priemere o 2 %. Približne o 3 % sú dnes vyššie ceny ako pred vstupom do eurozóny v prípade dopravy, pôšt a spojov. V oblasti bývania, ktorá ukrajuje Slovákom najviac z ich rodinných rozpočtov, prišlo za 11 rokov k nárastu cien o 15,3 %. "V prípade potravín a nealkoholických nápojov, ktorých nákupy realizujeme takmer denne, sú dnes ceny o 20,8 % vyššie ako tesne pred zavedením eura," dodala v analýze Sadovská.