Od Zemplína až k Dunaju: BILLA pokračuje v úspešnej expanzii
Zákazníci po celom Slovensku môžu nakupovať už v 252 predajniach BILLA a VIVA BILLA.
Bratislava 5. decembra (OTS) - Do obľúbeného obchodu to tak už majú bližšie zákazníci a zákazníčky z Novohradu, Turca či Zemplína. V nových a zrekonštruovaných predajniach reťazec tradične ponúka široký výber kvalitných potravín a vysoké pohodlie pri nákupe.
Aj v roku 2025 BILLA pokračuje v rýchlom tempe expanzie a modernizácie svojich predajní. Do Vianoc bude mať na Slovensku otvorených 10 nových supermarketov a 24 predajní bude zrekonštruovaných. Kvalita za výhodné ceny, čerstvosť a rozmanité chute tak budú ešte dostupnejšie pre desaťtisíce ľudí.
„Našu sieť rozšírime v decembri na 182 obchodov po celej krajine. Vďaka tomu môžeme byť ešte bližšie k nášmu zákazníctvu a prinášať mu vylepšený zážitok z nakupovania. Každá nová či zrekonštruovaná predajňa BILLA ponúka moderné prostredie, rýchly a komfortný servis a zároveň odráža potreby miestnych komunít aj aktuálne trendy v maloobchode,“ povedal Marek Kravjar, hovorca BILLA Slovensko.
Väčšina novootvorených a zrekonštruovaných predajní má rozlohu od 850 do 1200 m2 a ponúka bežný sortiment, ale aj diskontné, privátne či prémiové značky. Samozrejmosťou je pultový predaj mliečnych výrobkov, mäsa aj teplé pulty s hotovými jedlami. Ako Dobrý sused BILLA navštevuje školy v lokalitách, kde otvára nové predajne – deti zo základných škôl obdarúva čerstvým ovocím a škôlkarom navyše ponúka preventívne meranie zraku v programe Zdravé oči už v škôlke.
V hlavnom meste BILLA tento rok otvorila dve nové predajne – v komplexe Sky Park a v mestskej časti Karlova Ves. Zároveň zrekonštruovala štyri obchody, vrátane toho na Bajkalskej ulici, ktorý je jej najväčšou predajňou na Slovensku. „Keďže predajná plocha tohto supermarketu nám umožnila zásadnú prestavbu, zákazníctvu v ňom ponúkame rozšírené služby, ako napríklad veľokapacitný zálohomat na vratné obaly, vlastnú pekáreň či sushi bar. Zväčšili sme aj plochu lahôdok, teplého pultu a šalátového baru, ktoré po novom ponúkajú možnosť samoobsluhy,“ vysvetľuje Marek Kravjar.
Nové predajne BILLA otvorila aj v blízkosti Bratislavy, a to v Hamuliakove a Tomášove.
Zo zrekonštruovaných predajní sa zas tešia obyvateľky a obyvatelia Miloslavova a Senca. Sieť BILLA sa na západnom Slovensku rozširuje aj o nový supermarket v Nitre. Prestavbou a modernizáciou okrem toho prešli predajne v krajských mestách Trnava a Trenčín, ako aj v okresnej Šali.
BILLA vo svojej rozbehnutej expanzii pokračuje aj v regiónoch na severe, kde otvorila dve nové predajne – v Martine a Žiline. „Žilinský supermarket v novom obchodnom centre Klokan je veľkoformátovou predajňou s rozlohou takmer 2000 m2, a tak v ňom zákazníctvu môžeme ponúknuť rozšírené služby vo formáte, ktorý už dnes ponúkajú predajne v bratislavských obchodných centrách Eurovea, Central a Bory Mall,“ uviedol Marek Kravjar. V stredu 10. decembra BILLA pozýva všetky Žilinčanky a Žilinčanov do novej predajne na stretnutie s futbalovými hviezdami MŠK Žilina, ktoré sa zapoja do Vianočnej zbierky potravín. Futbalisti nakúpia trvanlivé potraviny a drogériu pre regionálne charitatívne organizácie, ktoré tento tovar následne rozdistribuujú ľuďom v núdzi. Vianočnú zbierku potravín BILLA organizuje v spolupráci s Úniou ligových klubov a Potravinovou bankou Slovenska. Ešte vyšší komfort pri nakupovaní prináša BILLA obyvateľom a obyvateľkám Žiliny aj vďaka renovácii, ktorou prešli ďalšie štyri supermarkety v meste. Na modernejšiu a funkčnejšiu bola tiež prestavaná predajňa v Turzovke na Kysuciach.
Na strednom Slovensku sa v decembri BILLA rozšírila o novú predajňu v Žiari nad Hronom. Miestne obyvateľstvo sa tak pohodlne a v predstihu stihne zásobiť sviatočnými pochúťkami a získa ďalšiu alternatívu na nákup kvalitných a čerstvých potravín. Vo vynovených supermarketoch BILLA nakupujú aj tisícky ďalších zákazníkov a zákazníčok Pohronia, a to vďaka rekonštrukcii predajne vo Zvolene a dvoch obchodov v Banskej Bystrici.
Výraznou zmenou tento rok prechádza sieť predajní na južnom Slovensku, najmä v Novohrade. „V centre tohto regiónu, v Lučenci, sme počas uplynulých mesiacov zmodernizovali tri supermarkety. Keďže ide o lokalitu so silným potenciálom a BILLA je v nej mimoriadne obľúbená, otvorili sme aj úplne novú predajňu, celkovo už piatu v meste,“ povedal Marek Kravjar. V tomto rázovitom kúte krajiny BILLA okrem toho zrekonštruovala dve predajne vo Veľkom Krtíši a Poltári.
Renováciou prechádzajú aj dva supermarkety na východe Slovenska – v Rožňave a Košiciach. Po znovuotvorení prinesú zákazníctvu ešte lepšie služby a sortiment.
Okrem klasických predajní BILLA rozvíja úspešné partnerstvo so sieťou čerpacích staníc OMV. Dovedna už budú prevádzkovať 70 predajní VIVA BILLA po celom Slovensku. Kým motoristi tankujú palivo alebo nabíjajú svoje elektrovozidlo, môžu si zároveň komfortne nakúpiť čerstvé a kvalitné potraviny. Prevádzky VIVA BILLA sú k dispozícii 24 hodín denne, 365 dní do roka.
Čoraz obľúbenejšou formou nákupov v BILLA je donášková služba Wolt. Sortiment si prostredníctvom tejto platformy už môžu objednať ľudia z 19 slovenských miest. „Pri internetových nákupoch cez Wolt ponúkame až 7000 rôznych produktov, a to zo 41 supermarketov BILLA po celom Slovensku. Na výber sú rôzne kategórie potravín, drogériový tovar či všetky naše privátne značky, pričom ponuku neustále rozširujeme o nové výrobky. V aktuálnom predvianočnom období sú to napríklad darčeky ako spoločenské hry, detské hračky, kuchynské pomôcky alebo sviatočné balenia alkoholu a kozmetiky,“ približuje Marek Kravjar a dopĺňa, že z veľkoformátových predajní s rozšíreným sortimentom si možno objednať aj sushi či čerstvé šaláty a pizzu. Online formou cez Wolt nakupuje zákazníctvo BILLA najčastejšie mliečne produkty, pečivo, tiež ovocie, zeleninu a nealko nápoje, ale aj trvanlivé potraviny ako cukor či múku. Ceny výrobkov sú totožné ako v kamenných predajniach BILLA, vrátane akcií a zliav.
Vo svojej expanzii bude BILLA pokračovať aj naďalej. „V roku 2026 očakávame podobný dynamický rast, preto plánujeme otvárať nové predajne a rekonštruovať tie už fungujúce. Naše ciele sú ambiciózne – chceme rozvíjať a posilňovať dobre rozbehnutý trh, a tak prinášať zákazníctvu kvalitné služby a produkty," uzatvára Marek Kravjar.
