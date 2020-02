Od zvolenia D. Trumpa si najviac prilepšili domácnosti strednej triedy

Washington 7. februára (TASR) - Americký prezident Donald Trump v utorok (4. 2.) vo svojom prejave o stave únie uviedol, že odkedy nastúpil do funkcie, majetok najchudobnejšej polovice amerických domácností vzrástol trojnásobne v porovnaní s majetkom horného jedného percenta najbohatších.



Podľa agentúry Reuters tieto informácie zodpovedajú aj údajom centrálnej banky. Majetok amerických domácností od Trumpovho zvolenia v priemere stúpol o 17 %, kým majetok najchudobnejšej polovice o 54 %. "Toto je rozmach pracujúcej triedy," vyhlásil prezident. To však podľa analýzy Reuters nie je až také isté. Najviac na dolárovej báze totiž získali domácnosti bieleho etnika, absolventov vysokých škôl a ľudí narodených v rokoch 1946 až 1964.



Od decembra 2016, čo bol posledný celý mesiac Baracka Obamu vo funkcii prezidenta USA, sa celkový majetok domácností zvýšil o 15,8 bilióna USD (14,4 bilióna eur), no väčšinu tohto imania získali skupiny, ktoré obvykle kumulovali bohatstvo aj v minulosti.



Dokonca aj s 54-percentným zvýšením majetku vlastní najchudobnejšia polovica amerických domácností, čo je zhruba 64 miliónov rodín, len 1,6 % "čistého majetku" všetkých domácností. Čistý majetok predstavuje hodnotu aktív, napríklad nehnuteľností či akcií, zníženú o záväzky, ako sú hypotéky alebo kreditné karty.



Keďže najchudobnejšia polovica Američanov vlastní tak málo a v bohatstve v USA vládne enormná nerovnováha, má dokonca aj výrazné zvýšenie imania tejto skupiny len minimálny vplyv na celkové rozdelenie majetku. Podľa posledných dostupných údajov Federálneho rezervného systému (Fed) ku koncu septembra 2019 vlastnila najchudobnejšia polovica rodín len 1,67 bilióna USD z celkového imania domácností v hodnote 107 biliónov USD.



Štatistika Fedu uvádza, že 17-percentný rast majetku domácností bol štandardný v priebehu 11 kvartálov, čiže takmer za 3 roky. Takýchto období bolo 110 od polovice roka 1989, keď Fed začal spracovávať tieto údaje. Najnovšie obdobie sa nachádza na 55. mieste. Kvartálny rast majetku domácností od roka 1989 dosiahol v priemere 1,39 %, počas Trumpovho funkčného obdobia ide o 1,34 %.



Majetok najchudobnejšej polovice domácností od Trumpovho zvolenia stúpol o 54 % z 1,08 na 1,67 bilióna USD. Najbohatšie jedno percento, ktoré kontroluje zhruba tretinu celkového majetku domácností v USA, zaznamenalo rast o 18 %, čiže približne o 34,5 bilióna USD.



V priemere to znamená, že jedna najchudobnejšia domácnosť vlastní majetok v hodnote asi 26.000 USD, kým najbohatšia zhruba 27 miliónov USD. Agentúra Reuters uvádza, že za rastom majetku stojí najmä zvyšovanie hodnoty nehnuteľností po vzostupe vlastníctva bytov, ktoré sa začalo v roku 2016.



Mzdy ľudí s nižším vzdelaním rástli rýchlejšie než platy lepšie vzdelaných. Trvá však istý čas, kým je možné z príjmu niečo našetriť a premeniť na majetok. Od Trumpovho zvolenia domácnosti, ktoré živí absolvent vysokej školy, získali 75 % z čistého nárastu majetku, čiže približne 11,88 bilióna USD. Podľa prieskumu Fedu tieto rodiny predstavujú asi tretinu všetkých domácností.



Domácnosti, ktoré živí absolvent strednej školy, naproti tomu počas Trumpovho funkčného obdobia stratili 0,4 bilióna USD. Tieto domácnosti, ktorým chcel prezident najviac pomôcť, tvoria zhruba štvrtinu domácností.



Z generačného hľadiska domácnosti, ktoré živí osoba narodená v rokoch 1946 až 1964, získali zo súčasného rastu majetku približne 10 biliónov USD, čiže asi dve tretiny celkovej hodnoty. Podľa demografického prieskumu Fedu z roku 2016 je takýchto domácností zhruba 36 %. Majetok postupom času narastá, čiže starší ľudia budú mať viac.



Domácnosti ľudí narodených v rokoch 1981 až 1996 tvoria 20,6 % a získali 500 miliárd USD. Ľudia narodení v rokoch 1965 až 1980 tvoria takmer 26 % a z celkového nárastu majetku získali 21 %.



Údaje podľa rasy hovoria o podobnej nerovnováhe. Približne 84 % najnovšieho rastu majetku získalo 64 % domácností, ktoré sa v prieskume Fedu identifikovali ako biele. Zhruba 4,6 % bohatstva smerovalo do 14,5 % domácností, ktoré sa identifikovali ako afroamerické, kým 3,8 % získalo 10,1 % hispánskych domácností.



(1 EUR = 1,0969 USD)