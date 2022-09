Odberatelia obnovili nominácie na dodávku cez plynovod Nord Stream 1

Berlín 19. septembra (TASR) - Nemeckí odberatelia ruského zemného plynu obnovili nominácie na dodávky suroviny cez plynovod Nord Stream 1 prvýkrát od odstavenia plynovodu pred zhruba tromi týždňami. Informovala o tom agentúra Reuters.



Nominácie predstavujú požiadavku odberateľov na dodávku plynu, neznamenajú však, že plyn v systéme aj reálne prúdi. Na obnovenie nominácií poukazujú údaje na webovej stránke plynovodov OPAL a NEL, ktoré sú pozemnými časťami plynovodu Nord Stream 1 na nemeckom území.



Rusko zastavilo dodávku plynu cez Nord Stream 1, ktorý prepravuje ruský plyn po dne Baltického mora do Nemecka, 31. augusta. Pôvodne mala odstávka plynovodu z dôvodu údržby trvať tri dni, ruský plynárenský koncern Gazprom však dodávky plynu neobnovil. Nord Stream 1 je pritom najväčšou tepnou na dodávku ruského plynu do Európy. Jeho prepravná kapacita je vyše 59 miliárd kubických metrov ročne.



Moskva zo situácie obviňuje západné krajiny a ich sankcie voči ruskému ropnému sektoru, ktoré podľa Kremľa znemožňujú opätovné sprevádzkovanie. Západ to odmieta a tvrdí, že Rusko využíva energie ako ekonomickú zbraň za sankcie, ktoré uvalili na Moskvu za útok na Ukrajinu.



Najnovšie ruský prezident Vladimir Putin minulý týždeň uviedol, že Rusko nenesie žiadnu zodpovednosť za energetickú krízu v Európe, a dodal, že ak chce Európska únia viac plynu, tak nech zruší sankcie, ktoré bránia sprevádzkovaniu plynovodu Nord Stream 2. Ten vedie z Ruska po dne Baltického mora do Nemecka takmer súbežne s plynovodom Nord Stream 1 a dokončili ho pred rokom. Nemecko však tesne pred inváziou Ruska na Ukrajinu zastavilo schvaľovací proces na jeho sprevádzkovanie. Urobilo tak dva dni pred útokom, keď reagovalo na rozhodnutie Moskvy uznať separatistické oblasti na Ukrajine.