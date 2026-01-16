< sekcia Ekonomika
Odberatelia zaplatia za teplo od PTH v tomto roku viac
Cena sa nedotovaným odberateľom zvýši v porovnaní s vlaňajškom o 3,8 percenta. Vyššiu cenu budú platiť i tí chránení.
Autor TASR
Prievidza 16. januára (TASR) - Odberatelia zaplatia za teplo od Prievidzského tepelného hospodárstva (PTH) v tomto roku viac. Cena sa nedotovaným odberateľom zvýši v porovnaní s vlaňajškom o 3,8 percenta. Vyššiu cenu budú platiť i tí chránení. Informoval o tom predseda predstavenstva firmy Rastislav Januščák v nadväznosti na rozhodnutie Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO).
Navýšenie ceny tepla o 3,8 percenta hodnotí predseda predstavenstva vzhľadom na pohyb cien komodít pozitívne. „Mali sme zazmluvnenú cenu plynu už v minulosti vo veľmi dobrej výške, táto sa nám do prepočtu nepremieta. Navýšenie spôsobili predovšetkým komodity, a to cena elektrickej energie, ktorá stúpa, takisto i cena emisných povoleniek. Sme účastníci schémy cez plynové kotolne, takže musíme povinne nakupovať CO2 - ETS 1,“ ozrejmil Januščák s tým, že navýšenie o 3,8 percenta sa predovšetkým týka nedotovaných odberateľov, teda škôl, škôlok či podnikateľov.
„Chránení - malí odberatelia mali cenu dotovanú. Tú zastropoval štát v roku 2022 a každý rozdiel, ktorý vznikal, uhrádzal výrobcovi. Občan tak platil cenu za teplo z roku 2022 až do konca minulého roka,“ vysvetlil Januščák s tým, že v roku 2026 pristúpil štát k tzv. energopomoci, od 1. januára tak začína spoločnosť účtovať teplo v takej sume, v akej mu ju schválil ÚRSO. „Občan tak bude mať od nás cenu teplu fakturovanú vyššiu, a to zhruba o 16 percent. Ide o rozdiel oproti roku 2022. Tento rozdiel si môže nárokovať cez energopomoc, ak spĺňa podmienky jej poskytnutia,“ doplnil.
Prievidzská spoločnosť zabezpečuje výrobu a dodávku tepla pre Prievidzu, Nováky a Zemianske Kostoľany tretiu vykurovaciu sezónu. Predseda predstavenstva pripomenul, že spoločnosť spustila nový projekt, ktorý je založený na výrobe tepla z obnoviteľných zdrojov energie a plynu. „Všetky projektované parametre sa napĺňajú. Už celú druhú vykurovaciu sezónu sme zabezpečovali bez akejkoľvek poruchovej prevádzky a dosiahli sme tzv. účinné centralizované zásobovanie teplom. To znamená, že viac ako 60 percent tepla sme vyrobili z obnoviteľných zdrojov energie. To bol aj zámer celého projektu,“ skonštatoval Januščák.
Avizoval, že spoločnosť sa po výrobných zariadeniach plánuje venovať modernizácii a opravám sekundárnych rozvodov tepla, na čo v minulom roku získala fondy Európskej únie vo výške približne sedem miliónov eur. „Tieto investície budú mať pozitívny vplyv na cenu, a to prostredníctvom znižovania strát v jednotlivých dodávkach tepla,“ podotkol.
Prievidzská firma je od roku 2024 hlavným distribútorom a dodávateľom tepla pre Prievidzu, Nováky a Zemianske Kostoľany. Nový zdroj vykurovania vybudovala v nadväznosti na ukončenie všeobecného hospodárskeho záujmu výroby elektriny z domáceho uhlia. Do Elektrárne Nováky ho dodávali Hornonitrianske bane Prievidza, ktoré ukončili ťažbu.
Väčšinovým akcionárom spoločnosti s 51-percentným podielom je mesto Prievidza, zvyšných 49 percent má spoločnosť Hornonitrianske bane zamestnanecká.
Navýšenie ceny tepla o 3,8 percenta hodnotí predseda predstavenstva vzhľadom na pohyb cien komodít pozitívne. „Mali sme zazmluvnenú cenu plynu už v minulosti vo veľmi dobrej výške, táto sa nám do prepočtu nepremieta. Navýšenie spôsobili predovšetkým komodity, a to cena elektrickej energie, ktorá stúpa, takisto i cena emisných povoleniek. Sme účastníci schémy cez plynové kotolne, takže musíme povinne nakupovať CO2 - ETS 1,“ ozrejmil Januščák s tým, že navýšenie o 3,8 percenta sa predovšetkým týka nedotovaných odberateľov, teda škôl, škôlok či podnikateľov.
„Chránení - malí odberatelia mali cenu dotovanú. Tú zastropoval štát v roku 2022 a každý rozdiel, ktorý vznikal, uhrádzal výrobcovi. Občan tak platil cenu za teplo z roku 2022 až do konca minulého roka,“ vysvetlil Januščák s tým, že v roku 2026 pristúpil štát k tzv. energopomoci, od 1. januára tak začína spoločnosť účtovať teplo v takej sume, v akej mu ju schválil ÚRSO. „Občan tak bude mať od nás cenu teplu fakturovanú vyššiu, a to zhruba o 16 percent. Ide o rozdiel oproti roku 2022. Tento rozdiel si môže nárokovať cez energopomoc, ak spĺňa podmienky jej poskytnutia,“ doplnil.
Prievidzská spoločnosť zabezpečuje výrobu a dodávku tepla pre Prievidzu, Nováky a Zemianske Kostoľany tretiu vykurovaciu sezónu. Predseda predstavenstva pripomenul, že spoločnosť spustila nový projekt, ktorý je založený na výrobe tepla z obnoviteľných zdrojov energie a plynu. „Všetky projektované parametre sa napĺňajú. Už celú druhú vykurovaciu sezónu sme zabezpečovali bez akejkoľvek poruchovej prevádzky a dosiahli sme tzv. účinné centralizované zásobovanie teplom. To znamená, že viac ako 60 percent tepla sme vyrobili z obnoviteľných zdrojov energie. To bol aj zámer celého projektu,“ skonštatoval Januščák.
Avizoval, že spoločnosť sa po výrobných zariadeniach plánuje venovať modernizácii a opravám sekundárnych rozvodov tepla, na čo v minulom roku získala fondy Európskej únie vo výške približne sedem miliónov eur. „Tieto investície budú mať pozitívny vplyv na cenu, a to prostredníctvom znižovania strát v jednotlivých dodávkach tepla,“ podotkol.
Prievidzská firma je od roku 2024 hlavným distribútorom a dodávateľom tepla pre Prievidzu, Nováky a Zemianske Kostoľany. Nový zdroj vykurovania vybudovala v nadväznosti na ukončenie všeobecného hospodárskeho záujmu výroby elektriny z domáceho uhlia. Do Elektrárne Nováky ho dodávali Hornonitrianske bane Prievidza, ktoré ukončili ťažbu.
Väčšinovým akcionárom spoločnosti s 51-percentným podielom je mesto Prievidza, zvyšných 49 percent má spoločnosť Hornonitrianske bane zamestnanecká.