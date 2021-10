Odborári a zamestnávatelia sa zhodli na zbytočnosti reformy 3. piliera

Bratislava 1. októbra (TASR) – Zástupcovia zamestnancov i firiem sa zhodujú na zbytočnosti nového zákona o osobnom dôchodkovom produkte. Tvrdia, že zlepšovanie 3. penzijnému pilieru sa zíde, avšak nový zákon prinesie chaos. Zhodli sa na tom viceprezident Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení (AZZZ) SR Rastislav Machunka a členka predstavenstva Konfederácie odborových zväzov (KOZ) SR a predsedníčka Integrovaného odborového zväzu Marta Brodzianska počas piatkovej odbornej diskusie o dôchodkoch. Zorganizovali ju Asociácia dôchodkových správcovských spoločností (ADSS) a Asociácia doplnkových dôchodkových spoločností (ADDS).



"Treba spraviť zmeny, ale v tom existujúcom systéme," poznamenal Machunka. Dodal, že za dôležité považuje zlepšenie daňovej podpory zo strany štátu – 15 eur mesačne, ktoré si sporiteľ môže uplatniť v rámci daňovej úľavy je podľa neho málo - a zachovanie bezpečnosti tak, aby bola dôvera v systém pre budúcich sporiteľov.



Brodzianska si myslí, že systém treba zjednodušiť, aby bol dostupnejší a zrozumiteľnejší pre zamestnancov. "Tretí pilier tak, ako je teraz nastavený, je stabilizačný prvok v dôchodkovom systéme, netreba ho rozbíjať," skonštatovala.



Machunka s Brodzianskou sa zhodli, že reforma 3. piliera z dielne rezortu práce prinesie len chaos a zvýšenú administratívu. Ťažko sa budú orientovať personálne oddelenia aj zamestnanci.



Počas diskusie sa objavil i ďalší problém návrhu zákona o osobnom dôchodkovom produkte, ktorý riaditeľka sekcie sociálneho poistenia a dôchodkového sporenia Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Jana Kolesárová Polakovičová prisľúbila riešiť. Machunka aj Brodzianska totiž vidia komplikáciu s rozširovaním subjektov, ktoré budú môcť poskytovať osobný dôchodkový produkt. "Myslím si, že to neprinesie rozšírenie, ktoré si mnohí želajú, ale môže to priniesť, že niekto sa tu utrhne v rámci firmy a povie, že on chce takú zmluvu a takú zmluvu a teraz naše personalistky nebudú vedieť čo s tým," povedal Machunka. Polakovičová to vidí ako nedorozumenie, rezort práce sa na to podľa jej slov ešte pozrie.



Polakovičová na margo toho, že prečo sa 3. pilier nevylepšuje v rámci aktuálneho zákona, povedala, že papier síce znesie všetko, dalo by sa to urobiť aj tak, lenže už teraz vie, že Ministerstvo financií (MF) SR by im takýto materiál neodobrilo.



MF SR totiž podľa nej hodnotí súčasný systém 3. penzijného piliera ako neefektívny, sprevádzajú ho vysoké poplatky a nízke výnosy. Zároveň počas diskusie Polakovičová vyzdvihla, že pripomienky MF SR k zákonu ju prekvapili. Očakávala, že MF bude kritické voči dôchodkovej prémii, avšak z ich pripomienok vyplýva, že by si to vedeli predstaviť. Naopak, odporúčali radšej oslabiť výšku daňovej úľavy v prospech dôchodkovej prémie.



Polakovičová dodala, že v súčasnosti vyhodnocujú pripomienky k návrhu a idú organizovať veľké stretnutia k zákonu. "Sme otvorení všetkému, lebo vidíme otvorené srdce MF k týmto reformám," uzavrela.



Štátny tajomník rezortu práce Boris Ažaltovič dodal, že pri 3. pilieri Slovensko netlačí čas, preto je veľa priestoru na vylepšovanie návrhu.