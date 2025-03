Odborári: Automobilový priemysel zamestnáva v SR približne 10 % ľudí

Bratislava 4. marca (TASR) - V automobilovom priemysle pracuje na Slovensku 170.000 ľudí, čo je asi desať percent celkovej zamestnanosti v krajine. Automobilový priemysel a strojárstvo tvoria štvrtinu celkovej produkcie v krajine a patria medzi hlavných prispievateľov k hrubému domácemu produktu (HDP). Uviedla to Konfederácia odborových zväzov (KOZ) SR na základe analýzy Aliancie sektorových rád.



"Slovensko patrí medzi svetových lídrov v produkcii automobilov na obyvateľa. Je naším najdôležitejším odvetvím, tvorí významnú časť HDP, a to 10,4 %, a exportu. Počas roka 2023 bolo u nás vyrobených viac ako milión vozidiel," spresnila KOZ s tým, že celkovo tento sektor vytvoril v roku 2022 hrubú pridanú hodnotu vo výške 9,9 miliardy eur.



V rámci automobilového priemyslu je najviac ľudí zamestnaných vo firmách ako Volkswagen Slovakia, Jaguar Land Rover Slovakia, ZF Slovakia, Kia Slovakia a PCA Slovakia. V strojárstve sú to spoločnosti Schaeffler Kysuce, Schaeffler Skalica, Tatravagónka, Embraco Slovakia a GeWiS Slovakia.



V roku 2022 pracovalo v tomto sektore takmer 206.000 pracovníkov, čo je asi 12 % z celkového počtu pracovníkov v hospodárstve. Okrem väčšieho podielu mužov ako žien je výrazná aj platová nerovnosť medzi nimi. Priemerná hrubá mesačná mzda sa pohybuje okolo 1589 eur, čo je nad úrovňou priemernej mzdy.



"Priemerná hrubá mesačná mzda mužov bola o 315 eur, teda 23,5 %, vyššia ako priemerná hrubá mesačná mzda žien 1337 eur. Muži pracujúci v sektore automobilového priemyslu a strojárstva mali nadpriemernú hrubú mesačnú mzdu v porovnaní s celoslovenským priemerom, ženy, naopak, podpriemernú," priblížili odborári.



Dodali, že tento sektor čaká v budúcnosti digitalizácia, automatizácia a robotizácia. Na Slovensku sa podľa nich očakáva pokles predaja spaľovacích áut aj nižší záujem o elektrické vozidlá, a to z dôvodov, že v krajine nie je dostatočná nabíjacia infraštruktúra a vysokých cien týchto áut, ktoré si ľudia nebudú môcť dovoliť.



"Aliancia sektorových rád vo svojich vývojových prognózach očakáva, že dôjde k zníženiu pracovných miest až o päť percent po roku 2030. Podľa optimistického scenára, ale ten je podmienený úspešnou transformáciou a rozvojom batériového priemyslu, môže vzniknúť takmer 20.000 nových pracovných miest. S úspešným rozvojom batériového priemyslu sa predpokladá vytvorenie viac ako 8000 pracovných miest," uzavrela KOZ.