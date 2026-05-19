Utorok 19. máj 2026Meniny má Gertrúda
Odborári chcú prerokovať prorastové opatrenia vlády na tripartite

Ilustračná snímka. Foto: TASR

Autor TASR
Bratislava 19. mája (TASR) - Predstavenstvo Konfederácie odborových zväzov (KOZ) SR nesúhlasí so spôsobom, akým vláda pristupuje k príprave a presadzovaniu zásadných hospodárskych a sociálnych opatrení. Predstavenstvo KOZ žiada prerokovanie prorastových opatrení vlády na rokovaní Hospodárskej a sociálnej rady SR ešte pred ich posunutím do ďalšieho legislatívneho procesu. Odborári tak reagovali na informácie o prorastových opatreniach, ktoré zatiaľ prenikli na verejnosť.

Opatrenia podľa KOZ prinášajú vážne riziká ohrozujúce zamestnanecké prostredie. „Plánované zásahy do oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, úpravy pracovného času, ako aj avizované rušenie príspevkov na rekreáciu zamestnancov vnímame s veľkým znepokojením,“ uviedli odborári. Znižovanie sociálnych štandardov a ochrany zamestnancov rozvoj ekonomiky neprinesie, no prenesie podľa KOZ ďalšie finančné a zdravotné bremeno na plecia samotných pracujúcich.

Predstavenstvo KOZ odmietlo akékoľvek snahy o zrušenie alebo oslabenie inštitútu minimálnych mzdových nárokov, ktoré upravuje paragraf 120 Zákonníka práce. Prípadné zrušenie minimálnych mzdových nárokov považuje za neprípustný a devastačný zásah do sociálnych práv pracujúcich na Slovensku. „Tento krok by v praxi znamenal plošné devalvovanie hodnoty kvalifikovanej práce, prepad životnej úrovne státisícov zamestnancov a deštrukciu doterajšieho mzdového systému,“ dodali odborári.

Ministerka hospodárstva Denisa Saková (Hlas-SD) by mala predstaviť prvý balík opatrení na podporu ekonomiky na stredajšej (20. 5.) vláde. Tieto opatrenia by podľa jej skorších vyjadrení nemali mať vplyv na štátny rozpočet.
