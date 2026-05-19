< sekcia Ekonomika
Odborári chcú prerokovať prorastové opatrenia vlády na tripartite
Predstavenstvo KOZ odmietlo akékoľvek snahy o zrušenie alebo oslabenie inštitútu minimálnych mzdových nárokov, ktoré upravuje paragraf 120 Zákonníka práce.
Autor TASR
Bratislava 19. mája (TASR) - Predstavenstvo Konfederácie odborových zväzov (KOZ) SR nesúhlasí so spôsobom, akým vláda pristupuje k príprave a presadzovaniu zásadných hospodárskych a sociálnych opatrení. Predstavenstvo KOZ žiada prerokovanie prorastových opatrení vlády na rokovaní Hospodárskej a sociálnej rady SR ešte pred ich posunutím do ďalšieho legislatívneho procesu. Odborári tak reagovali na informácie o prorastových opatreniach, ktoré zatiaľ prenikli na verejnosť.
Opatrenia podľa KOZ prinášajú vážne riziká ohrozujúce zamestnanecké prostredie. „Plánované zásahy do oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, úpravy pracovného času, ako aj avizované rušenie príspevkov na rekreáciu zamestnancov vnímame s veľkým znepokojením,“ uviedli odborári. Znižovanie sociálnych štandardov a ochrany zamestnancov rozvoj ekonomiky neprinesie, no prenesie podľa KOZ ďalšie finančné a zdravotné bremeno na plecia samotných pracujúcich.
Predstavenstvo KOZ odmietlo akékoľvek snahy o zrušenie alebo oslabenie inštitútu minimálnych mzdových nárokov, ktoré upravuje paragraf 120 Zákonníka práce. Prípadné zrušenie minimálnych mzdových nárokov považuje za neprípustný a devastačný zásah do sociálnych práv pracujúcich na Slovensku. „Tento krok by v praxi znamenal plošné devalvovanie hodnoty kvalifikovanej práce, prepad životnej úrovne státisícov zamestnancov a deštrukciu doterajšieho mzdového systému,“ dodali odborári.
Ministerka hospodárstva Denisa Saková (Hlas-SD) by mala predstaviť prvý balík opatrení na podporu ekonomiky na stredajšej (20. 5.) vláde. Tieto opatrenia by podľa jej skorších vyjadrení nemali mať vplyv na štátny rozpočet.
Opatrenia podľa KOZ prinášajú vážne riziká ohrozujúce zamestnanecké prostredie. „Plánované zásahy do oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, úpravy pracovného času, ako aj avizované rušenie príspevkov na rekreáciu zamestnancov vnímame s veľkým znepokojením,“ uviedli odborári. Znižovanie sociálnych štandardov a ochrany zamestnancov rozvoj ekonomiky neprinesie, no prenesie podľa KOZ ďalšie finančné a zdravotné bremeno na plecia samotných pracujúcich.
Predstavenstvo KOZ odmietlo akékoľvek snahy o zrušenie alebo oslabenie inštitútu minimálnych mzdových nárokov, ktoré upravuje paragraf 120 Zákonníka práce. Prípadné zrušenie minimálnych mzdových nárokov považuje za neprípustný a devastačný zásah do sociálnych práv pracujúcich na Slovensku. „Tento krok by v praxi znamenal plošné devalvovanie hodnoty kvalifikovanej práce, prepad životnej úrovne státisícov zamestnancov a deštrukciu doterajšieho mzdového systému,“ dodali odborári.
Ministerka hospodárstva Denisa Saková (Hlas-SD) by mala predstaviť prvý balík opatrení na podporu ekonomiky na stredajšej (20. 5.) vláde. Tieto opatrenia by podľa jej skorších vyjadrení nemali mať vplyv na štátny rozpočet.