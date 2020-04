Odborári chcú presmerovať časť odvodov euroúradníkov pre nemocnice

Brusel 21. apríla (TASR) - Európske združenie zamestnancov štátnej služby (FFPE), odborová organizácia zastupujúca záujmy zamestnancov inštitúcií EÚ, požiadala Európsku komisiu (EK) o presmerovanie odvodov do fondu solidarity zamestnancov euroinštitúcií na akcie cielené v prospech európskych nemocníc a zdravotníkov bojujúcich s nákazou nového koronavírusu.



Vedenie FFPE v otvorenom liste predsedníčke Európskej komisie (EK) Ursule von der Leyenovej ocenilo snahy eurokomisie vyvíjané s cieľom zmierniť negatívne dopady pandémie. Medzi tie patrí vyčlenenie troch miliárd eur na prekonanie najakútnejších problémov zdravotnej krízy, 100 miliárd eur pre iniciatívu SURE (zmierňovanie rizík nezamestnanosti, podpora tzv. kurzarbeit), široká škála akcií určených na mobilizáciu ďalších viac ako troch miliárd eur a návrhy na spustenie nového "Marshallovho plánu" zameraného na pokrízové oživenie európskeho hospodárstva.



"Občania by mali vedieť, že v rámci reakcií Európskej únie na všetky dôsledky tejto pandémie môžu počítať nielen s odbornosťou a angažovanosťou zamestnancov inštitúcií, ale aj s ich solidaritou. Federácia preto navrhuje, aby pravidelné mesačné odvody solidarity vo výške šesť percent z platov zamestnancov boli presmerované na viditeľné akcie na pomoc nemocniciam, na zabezpečenie zdravotníckeho vybavenia a materiálu a osobné ochranné prostriedky," uvádza sa v liste odborárskej organizácie.



Odvody do fondu solidarity sa odpočítavajú z platov zamestnancov EK, sú dočasným opatrením, ktoré platí od 1. januára 2014 do 31. decembra 2023.



Odborári upozornili aj na skutočnosť, že okrem tohto kolektívneho príspevku zamestnanci eurokomisie individuálne podporujú viaceré iniciatívy, podľa vlastného výberu, k čomu slúži aj nedávno spustený program "Fond solidarity - Zamestnanci EÚ pre COVID-19".



Hlavným cieľom FFPE, ktoré bola založená v roku 1962, je ochrana záujmov všetkých zamestnancov európskych inštitúcií ako aj podpora nezávislosti a výnimočnosti, ktorú prejavujú pri svojej práci. FFPE je nepolitická profesionálna odborová organizácia, nezávislá na žiadnych nátlakových skupinách.