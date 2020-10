Odborári ďakujú prezidentke, že sa postavila proti polarizácii občanov

Bratislava 30. októbra (TASR) – Konfederácia odborových zväzov (KOZ) SR sa v otvorenom liste poďakovala prezidentke SR Zuzane Čaputovej za jej piatkové vyjadrenie, v ktorom sa postavila proti polarizácii obyvateľstva na tých, ktorí budú mať priepustku na slobodu, pretože disponujú negatívnym výsledkom testu na ochorenie COVID-19, a na tých druhých. Podľa odborárov slová prezidentky len potvrdili, že cieľ pretestovať celé Slovensko bez adekvátnej prípravy a komunikácie so všetkými zainteresovanými vrátane zamestnancov a zamestnávateľov je nenaplniteľný.



"Na pleciach zamestnancov nekončia len dosahy pandémie a záchrana ekonomiky, teraz musia znášať aj následky celoplošného testovania," kritizujú odborári. Ako dodávajú, pracujúci človek, jeho sociálne práva a životná situácia, musia byť v centre pozornosti každého zákonodarcu a ústavného činiteľa v krajine.



"Verím, že zodpovední v tejto krajine budú k riešeniu vzniknutej situácie pristupovať obzvlášť citlivo a zamestnanci a ich rodiny neponesú postih za svoje slobodné rozhodnutie. Sme totiž presvedčení, že Slovensko je slobodná a demokratická krajina, v ktorej majú jeho obyvatelia právo slobodne sa rozhodnúť," vyjadril sa v liste prezident KOZ Marián Magdoško.



Odborári sa domnievajú, že zamestnanci, ktorí sa testovania nechcú zúčastniť, čelia zastrašovaniu zo strany zamestnávateľov. Keďže nebudú disponovať certifikátom o negatívnom výsledku testu, podľa aktuálnych podmienok by nemohli nastúpiť do práce. Zároveň musia akceptovať obmedzenie svojho pohybu a pobytu. "Zastrašovanie zo strany vládnych činiteľov, delenie občanov Slovenskej republiky na dve kategórie – na tých, ktorí budú mať priepustku na slobodu a tých druhých - len polarizovalo spoločnosť, pracovné prostredie a rodiny," dodávajú odborári. Ako tiež upozorňujú, neustále sa meniace podmienky, nepripravenosť a stupňujúci sa nátlak na obyvateľov vyvoláva množstvo otázok týkajúcich sa ochrany práv občanov.



Čaputová v piatok dopoludnia vyzvala premiéra Igora Matoviča (OĽANO), aby sa víkendové testovanie obyvateľstva realizovalo tam, kde budú zabezpečené odbery. Zároveň žiada prehodnotiť podmienky zákazu vychádzania a volá po dobrovoľnosti testovania. Poznamenala tiež, že cieľ celoplošnej akcie je nenaplniteľný.