Odborári: Kolektívne zmluvy zaniknú, zamestnanci prídu o benefity

Bratislava 22. augusta (TASR) - Konfederácia odborových zväzov (KOZ) SR nepodpíše dodatky kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa pre verejnú a štátnu službu z dôvodu, že predstavitelia štátu naďalej odmietajú valorizovať platy v týchto sférach. Kolektívne zmluvy tak zaniknú ku koncu tohto mesiaca, čím skupina zamestnancov stratí benefity, ktoré obsahujú. Informovala o tom vo štvrtok KOZ.



Súčasťou kolektívnych zmlúv sú výhody, ako skrátenie pracovného času, výmera dovolenky o týždeň viac oproti zákonu, odchodné a odstupné zvýšené o jeden funkčný plat nad rozsah zákona, výška príspevku na doplnkové dôchodkové sporenie a prídel do sociálneho fondu. "U toho zamestnávateľa, u ktorého nepôsobí odborová organizácia a nemajú podpísanú platnú kolektívnu zmluvu, tým pádom zamestnanci o vymenované benefity, vyplývajúce z kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa, prichádzajú," upozornila konfederácia.



V prípade zamestnávateľov, u ktorých pôsobia odborové organizácie, zamestnanci o benefity neprídu. KOZ by mala naďalej pokračovať vo vyjednávaní o kolektívnej zmluve vyššieho stupňa pre pracovníkov pri výkone práce vo verejnom záujme a kolektívnej zmluve vyššieho stupňa v štátnej službe na nasledujúci rok. V rámci tohto dialógu by mala konfederácia naďalej presadzovať takú valorizáciu platov, ktorá zabezpečí spravodlivé odmeňovanie.



"V tejto súvislosti upozorňujeme, že odmeňovanie nastavuje zamestnávateľ a odbory do neho môžu vstupovať len prostredníctvom kolektívneho vyjednávania, ktoré okrem argumentov vyžaduje aj vzájomný rešpekt zmluvných strán, preto je viac ako inokedy nevyhnutná podpora a angažovanosť samotných zamestnancov, ktorých sa odmeňovanie dotýka," uzavreli predstavitelia konfederácie.