Odborári kritizujú kraje na východe za šetrenie v školách

Košice 28. apríla (TASR) – Prešovský a Košický samosprávny kraj podľa odborárov žiadajú riaditeľov stredných škôl a školských zariadení v ich zriaďovateľskej pôsobnosti o vypracovanie úsporných opatrení.



Šetrenie má dosiahnuť 20 percent predpokladaného rozpočtu na tento kalendárny rok. Informoval o tom Ľuboš Kvašňák, predseda Rady základných organizácií Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy stredných škôl a zariadení východoslovenského regiónu.



"Chápeme problémy, ktoré sa týkajú originálnych kompetencií. Pri prenesených kompetenciách, kde vyššie územné celky financie dostávajú od štátu, považujeme takéto opatrenia za neopodstatnené. Pokiaľ by k tomu došlo, hrozí minimálne zníženie kvality výchovnovzdelávacieho procesu a znižovanie úväzkov pedagógov, v horšom prípade u niektorých škôl aj kolaps," uviedol Kvašňák.



Stredné školy podľa neho nebudú mať dostatok financií na bežné výdavky vrátane osobných nákladov. V iných krajoch sa podľa zistení odborárov takéto výzvy na šetrenie nedejú. "Pýtame sa teda zodpovedných, na základe čoho boli prijaté tieto rozhodnutia a prečo sa to deje len na východe republiky," konštatoval Kvašňák.



Kraje podľa neho na úsporné opatrenia vyzývajú v ostatných dňoch riaditeľov elektronickou poštou. PSK žiada riaditeľov, aby uviedli konkrétne kroky a sumy, o ktoré chcú znížiť náklady fungovania školy. "Vzhľadom na to, že viete, asi akú finančnú sumu máte 'obdŕžať' v roku 2020 (dostávate predsa mesačný normatív), vás žiadame, aby úsporné opatrenia túto sumu znížili na 80 percent predpokladaného rozpočtu pre kalendárny rok 2020," citujú odborári z mailov.



Podobne to má žiadať od riaditeľov stredných škôl KSK. "Vzhľadom na to, že po prerokovaní na odbore školstva bol vašej škole, školskému zariadeniu ustanovený rozpočet na rok 2020, vás žiadame, aby ste prijali úsporné opatrenia vo výške 20 percent z rozpočtu od 1. apríla 2020," uvádza sa v mailoch. Zhoda textov výziev podľa odborárov dokazuje, že košickí a prešovskí predstavitelia VÚC pritom spolupracovali.