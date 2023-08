Odborári: Migrácia pracovnej sily musí byť regulovaná

Bratislava 23. augusta (TASR) - V niektorých odvetviach, ako sú hotelierstvo, obchod, služby či ošetrovateľstvo, čelí SR paradoxu - pozície, ktoré nevieme obsadiť medzi domácimi pracovníkmi, musíme zapĺňať zahraničnými. Migrácia pracovnej sily však musí byť regulovaná a nesmie vytvárať spoločenské, sociálne či ekonomické napätie. V stredu na to upozornila Konfederácia odborových zväzov (KOZ) SR.



Tripartita tento týždeň rokovala o možnosti udeliť národné vízum vybraným skupinám štátnych príslušníkov tretích krajín vo vybraných zamestnaniach v oblasti priemyslu. Potreba prijatia tejto právnej úpravy vychádza z naliehavosti situácie pri niektorých povolaniach, ktoré sú dlhodobo identifikované ako zamestnania s nedostatkom pracovnej sily. Podľa slovenských zamestnávateľov je za tým nedostatok kvalifikovanej domácej pracovnej sily, ale aj nezáujem o ponúkané pracovné pozície.



"V protiváhe k jednostrannému trendu v posudzovaní konkurencieschopnosti a napredovaní hospodárstva výlučne na základe makroekonomických údajov a rôznych hodnotení stavu podnikateľského prostredia je potrebné v súčasnosti hovoriť aj o stave zamestnaneckého prostredia a o tom, že udržateľný a rovnovážny rast je čoraz viac závislý od práce kvalifikovaných a aj finančne motivovaných zamestnancov," uviedla prezidentka KOZ SR Monika Uhlerová.



Jednou z príčin nízkych príjmov a následného odlevu pracovnej sily je podľa KOZ charakter ekonomického modelu, ktorý bol dlhodobo postavený na lacnej pracovnej sile, vysokom objeme odpracovaných hodín, nízkej miere inovácií a odkázanosti na priame zahraničné investície, nedostatočnom vzdelávacom systéme i zanedbanom celoživotnom vzdelávaní.



Časť riešení však môžu poskytnúť aj zamestnanci, mali by si pýtať viac peňazí prostredníctvom kolektívneho vyjednávania. "Nízka úroveň miezd sa následne pretavuje aj do príjmov rozpočtov verejnej správy a systémov sociálneho zabezpečenia alebo pomoci. Tento model sa už vyčerpal. Riešenia preto musia vychádzať najmä z nového rastového modelu postaveného na inováciách, investíciách do nových technológií, vzdelávaní, výskume a vývoji," povedala Uhlerová.



Nedostatok pracovnej sily spôsobujú rôzne faktory. Problémom je aj relatívne málo zamestnaných pracovníkov na skrátené úväzky. Krátka pracovná doba však nie je obľúbená zo strany zamestnávateľov pre vysoké daňovo-odvodové náklady.



"Aktuálne prijatou právnou úpravou riešime len naliehavú situáciu pri niektorých povolaniach, ktoré sú dlhodobo identifikované ako zamestnania s nedostatkom pracovnej sily, avšak problémy vyplývajúce z ekonomického modelu Slovenska pretrvávajú," dodala KOZ.