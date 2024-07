Odborári: Mýtus vysoké sociálne dávky odrádzajú od práce,je nepravdivý

Bratislava 3. júla (TASR) - Konfederácia odborových zväzov (KOZ) SR považuje tvrdenie, že vysoké sociálne dávky odrádzajú od práce, za mýtus. Dôvodom chudoby je podľa nej nedostatok práce, ako aj kvalifikačná a regionálna disparita. V statuse na sociálnej sieti tak reagovala na návrh ministra práce, sociálnych vecí a rodiny SR Erika Tomáša (Hlas-SD).



"Na Slovensku sa dlhodobo šíri mýtus o tom, ako vysoké sociálne dávky odrádzajú pracovať. Tento mýtus je nepravdivý a doslova hlúpy, no stále medzi ľuďmi žije, keďže ho dlhodobo živia politici, ktorí namiesto riešení radšej hľadajú, na koho problém hodiť. A na koho je to najjednoduchšie? Na chudobných, ktorí sa nevedia brániť," uviedla konfederácia.



Obyvatelia marginalizovaných rómskych komunít, ale aj majorita z chudobnejších regiónov má podľa KOZ SR iný dôvod, ktorý ich od práce odradzuje, a to jej nedostatok a kvalifikačná, ale aj regionálna disparita.



Šéf rezortu práce v utorok (2. 7.) informoval, že ľuďom, ktorí odmietnu ponuku práce, môže byť krátená alebo úplne odobraná dávka v hmotnej núdzi na obdobie 12 mesiacov. Cieľom legislatívneho návrhu je zamestnať čo najviac obyvateľov Slovenska, keďže je na trhu práce aktuálne voľných viac ako 80.000 pracovných miest. Opatrenia sa majú týkať aj kategorizácie aktivačného príspevku a zmeny režimu prác vo verejnom záujme.