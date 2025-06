Odborári: Na efektivitu práce zamestnancov vplýva aj pracovný odev

Bratislava 27. júna (TASR) - Na efektivitu práce vplýva aj pracovný odev. Zvyšuje totiž bezpečnosť, zlepšuje kvalitu práce a pomáha dodržiavať aj zdravotné a hygienické normy. Vyplýva to z prieskumu spoločnosti Norstat pre poskytovateľa textilných služieb Lindström na vzorke 2276 respondentov v 11 európskych krajinách vrátane SR, z toho 940 ľudí bolo z potravinárskeho priemyslu. Výsledky prieskumu zverejnila Konfederácia odborových zväzov.



Prieskum bol zameraný najmä na hygienické návyky zamestnancov pri pracovných odevoch v potravinárskom priemysle. Celkovo až 73 % ľudí si perie pracovné odevy doma, napriek tomu, že firmy často zabezpečujú ich profesionálne čistenie. Na Slovensku bol tento podiel ešte vyšší, a to 80,2 %. Pracovný odev si perie pri teplote nižšej ako 70 °C spolu 64 % zamestnancov, pri tejto teplote ide však o nedostatočné odstránenie škodlivých baktérií. Menej ako tretina respondentov ho po praní vždy aj vyžehlí, čo môže znížiť výskyt mikroorganizmov.



„Tieto zistenia sú alarmujúce. Pri domácom praní nie je možné zabezpečiť dodržiavanie správnych hygienických postupov a výrazne sa zvyšuje riziko krížovej kontaminácie. Odevy môžu prísť do kontaktu s domácimi baktériami, alergénmi či inými nežiaducimi látkami, ktoré by sa nemali dostať do priestorov na spracovanie potravín,“ upozornil Michal Macko zo spoločnosti Lindström.



Zamestnávateľ je pritom podľa zákona povinný zabezpečiť údržbu odevov vrátane čistenia, opráv a výmeny, aby boli vždy v dobrom a funkčnom stave. Kontrolovať by mal pravidelne aj to, či zamestnanci pracovné ochranné prostriedky riadne používajú. V SR vykonávajú kontroly pracovných odevov regionálne úrady verejného zdravotníctva. Najčastejšie zisteným nedostatkom býva nedodržiavanie osobnej hygieny zamestnancov, keď majú znečistený odev, nepoužívajú pokrývku hlavy či jednorazové rukavice pri výdaji pokrmov.



Z výsledkov prieskumu vyplynulo, že 24 % ľudí používa pracovné oblečenie aj mimo pracovných priestorov. Čistota a pohodlie tohto odevu ovplyvňuje aj ich spokojnosť, uviedlo to 85 %. Takmer 30 % trápi nízka odolnosť pracovného oblečenia a 15 % si ho aj samo opraví. Z poškodených odevov sa 30 % neopraví, ale sa vyhodia.