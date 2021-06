Odborári: Nechceme byť lacnou pracovnou silou ani ekonomickou kolóniou

Bratislava 26. júna (TASR) – Odborári chcú získať späť istoty pre ľudí, ktoré im zobrala vláda. Uviedol to na sobotňajšom proteste predseda Rady Odborového zväzu (OZ) KOVO Emil Machyna, podľa ktorého nechcú byť odborári lacnou pracovnou silou či ekonomickou kolóniou, ale partneri a slušní zamestnanci. Úlohou odborov všade vo svete je podľa neho povedať, s čím nesúhlasia a bojovať za to. Na prvom mieste musí byť podľa odborárov človek, nie kapitál, a vláda má robiť politiku takú, aby sa zlepšila kvalita života čo najväčšieho počtu ľudí.



Odborári združení v OZ KOVO zvolali protestné verejné zhromaždenie v sobotných poobedných hodinách pred Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) SR. Následne sa protestujúci presunuli na Námestie Slovenského národného povstania (SNP). "Nepáči sa nám napríklad to, že sa minimálna mzda zvýšila pomalšie, ako sa mala zvýšiť. Skupiny zamestnancov boli obraté o 33 eur mesačne, čiže o 395 eur za rok," uviedla na proteste podpredsedníčka OZ KOVO Monika Benedeková. Zdôraznila, že Slovensko má siedmu najnižšiu minimálnu mzdu v rámci Európske únie (EÚ).



Ďalším dôvodom protestu boli zrušenie oslobodenia trinásteho a štrnásteho platu sociálnych odvodov , zmrazenie minimálneho dôchodku, zrušenie trinásteho dôchodku, odpojenie príplatkov od minimálnej mzdy či spomalenie rastu minimálnych mzdových nárokov. "Tie sa netýkajú len tých, ktorí poberajú minimálnu mzdu, ale všetkých," pokračovala Benedeková.



Odborárom sa taktiež nepáčia zmeny pravidiel zastúpenia v tripartite. Zamestnancov v nej nezastupuje len reprezentatívna Konfederácia odborových zväzov SR, ale aj minoritnejšie odborové organizácie. Odborári sú nespokojní so zrušením rozširovania kolektívnych zmlúv na odvetvovej úrovni. "Týmto opatrením asi 130.000 zamestnancov na Slovensko stratilo výhody a benefity z kolektívnych zmlúv," dodala Benedeková. Ďalej nesúhlasia so zrušením dôchodkového stropu, ktorý bol stanovený na 64 rokov.



"Treba sa zamyslieť nad tým, ako zvýšiť príjmy. Čo tak zvyšovať mzdy, budovať mzdy, zaviesť transferové oceňovanie, konsolidované závierky, zdaniť prirodzené monopoly či tých, ktorí sú v daňových rajoch?" pýta sa Machyna.



Na proteste sa zúčastnilo približne 1500 ľudí. Na námestí SNP vystúpili hovorkyňa Konfederácie odborových zväzov (KOZ) Martina Nemethová, a traja regionálni zástupcovia OZ KOVO, predseda Rady odborov OZ KOVO U. S. Steel Košice Juraj Varga, predseda ZO OZ KOVO PPS Detva Stanislav Ľupták a predseda výboru ZO OZ KOVO Arriva Nitra Michal Ďuriš. Protest podporili na sociálnych sieťach aj opozičné politické strany a hnutia.



K protestu vydalo stanovisko MPSVR SR, ktoré podľa svojich slov rešpektuje právo zamestnancov vyjadriť svoj postoj formou protestného pochodu. Rezort tvrdí, že minister Milan Krajniak (Sme rodina) je pripravený sa stretnúť s každým, pokiaľ ide o pomoc ľuďom na Slovensku. Protest však vníma ako politickú akciu na podporu politickej strany Smer-SD. "Ak by mal predseda Rady OZ KOVO Emil Machyna skutočný záujem o postavenie pracujúcich na Slovensku, požiadal by o stretnutie na ministerstve práce. Nikdy tak však neurobil. Tripartita je plne funkčná a sociálni partneri sa stretnú na rokovaní v pondelok 28. júna," uviedlo ministerstvo.