Odborári odmietajú materiál rezortu na podporu automobiliek

Bratislava 29. januára (TASR) - Rada predsedov odborových zväzov Konfederácie odborových zväzov (KOZ) SR žiada stiahnuť z legislatívneho procesu Návrh opatrení pre zabezpečenie konkurencieschopného podnikateľského prostredia automobilového priemyslu na Slovensku vrátane dodávateľskej siete. Materiál z dielne Ministerstva hospodárstva (MH) SR je podľa odborárov príliš všeobecný a iba jedno zo šiestich opatrení je zamerané vyslovene na automobilový priemysel. Opatrenia by mali byť skôr súčasťou Stratégie hospodárskej politiky SR, uviedla v stredu KOZ vo vyhlásení zaslanom médiám.



Odborárom sa nepáči, že niektoré návrhy boli už v minulosti z ich strany opakovane odmietnuté a napriek tomu sa dostali do nového materiálu. Ide napríklad o odpojenie minimálnej mzdy od príplatkov, ktoré dlhodobo požadujú zamestnávatelia.



"KOZ SR zásadne trvala na jeho vypustení aj v návrhu 1. akčného plánu pre realizáciu opatrení vyplývajúcich zo Stratégie hospodárskej politiky Slovenskej republiky do roku 2030, pričom tejto pripomienke samotné Ministerstvo hospodárstva SR vyhovelo," pripomenuli odborári. Podľa KOZ je to pokus o znižovanie miezd. "KOZ SR viackrát deklarovala, že zásadne nesúhlasí, aby boli zamestnanci o tieto zvýhodnenia ukrátení, prípadne by ich suma po prípadnej zmene referenčnej veličiny bola nižšia," uviedla KOZ.



Rada predsedov OZ KOZ SR preto návrh opatrení jednomyseľne odmietla a žiada jeho stiahnutie z legislatívneho procesu. Ministerstvo hospodárstva má podľa KOZ ambíciu predložiť materiál ešte v tomto volebnom období na rokovanie vlády. "Sme totiž presvedčení, že nie je potrebné prijímať ďalší nelegislatívny materiál cielený na podporu podnikateľského prostredia. Opätovné predkladanie opatrení, prakticky následne po tom, ako boli viackrát odmietnuté v rámci legislatívneho procesu k viacerým legislatívnym a nelegislatívnym materiálom a ktoré prešli aj rokovaním tripartity bez dohody, pokladáme za neštandardné," dodali odborári.