Odborári: Plán zvýšenia bezpečnosti na železniciach je správny krok
ZSSK považuje plán za dôležitý a potrebný.
Autor TASR,aktualizované
Kúty 12. decembra (TASR) - Posilnenie bezpečnostných štandardov, ktoré nedávno navrhlo Ministerstvo dopravy SR formou Akčného plánu zvýšenia bezpečnosti železničnej dopravy, by mohlo zvýšiť záujem aj o profesiu rušňovodiča. Skonštatoval pre TASR prezident Federácie strojvodcov SR Ľubomír Kontúr. Nový plán hodnotí ako krok správnym smerom. Nedostatok personálu sa podľa neho naplno prejavil najmä v regiónoch vrátane Záhoria a Trnavského kraja.
Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) nasadila od 5. decembra až do odvolania náhradnú autobusovú dopravu za osobné vlaky v úseku Kúty - Skalica z dôvodu nedostatku rušňovodičov. Kontúr upozornil, že k technickým opatreniam musí pribudnúť aj stabilizácia práve tejto profesie. Doplnil, že rozhodujúce budú aj pracovné podmienky a stabilné financovanie.
Kvituje najmä zavádzanie rádiovej siete GSMR. „Na to poukazujeme aj my, pretože, ak nie je spojenie na železnici, tak to nemôže fungovať,“ dodal. Myšlienku kamier v kabínach rušňovodičov označil za nie najvhodnejšiu víziu. „Nabúra nám to komfort a pohodu na pracovisku s tým, že kamera aj tak nezabráni zlyhaniu ľudského faktora,“ ozrejmil.
Pozitívnu odozvu akčný plán získal aj od zástupcov zamestnancov. Predseda Odborovej asociácie výpravcov a dispečerov František Demko pripomenul, že potreba komplexných riešení sa ukázala najmä po nedávnych mimoriadnych udalostiach. Podľa neho materiál obsahuje dobré návrhy, no ich realizácia bude závisieť od dostupnosti financií.
Za kľúčové považuje rozšírenie systému ETCS a technické opatrenia, ktoré dokážu znižovať riziko vyplývajúce z ľudského faktora. „Reakcie rušňovodičov pri rýchlostiach okolo 160 kilometrov za hodinu musia byť podporené modernou technikou,“ uviedol Demko.
Obaja odborníci upozorňujú, že úspech akčného plánu bude závisieť od koordinácie medzi rezortmi a pravidelného vyhodnocovania napĺňania jednotlivých krokov. O opatreniach sa má rokovať aj budúci týždeň na zasadnutí parlamentného výboru, kam boli pozvaní zástupcovia dopravcov, správcu infraštruktúry aj odborových organizácií.
ZSSK považuje plán za dôležitý a potrebný. „Oceňujeme, že ide o ucelený materiál, ktorý sa nezaoberá len jedným opatrením, ale rieši bezpečnosť systémovo,“ uviedol pre TASR hovorca ZSSK Ján Baček. Podľa neho je pozitívom aj jasné rozdelenie zodpovedností medzi jednotlivé inštitúcie, prepojenie krátkodobých krokov s dlhodobými investíciami a stanovenie konkrétnych termínov.
ZSSK vyzdvihuje najmä urýchlenie zavádzania systému ETCS, rozširovanie GSM-R a lepšiu kontrolu pracovného času rušňovodičov. „To sú opatrenia, ktoré majú reálny dosah na každodennú bezpečnosť prevádzky,“ dodal Baček.
Akčný plán zvýšenia bezpečnosti železničnej dopravy na Slovensku, ktorý v stredu (10. 12.) schválila vláda, zahŕňa opatrenia v ôsmich kľúčových oblastiach. Tie rátajú napríklad s rozšírením zabezpečovacieho systému ETCS na tratiach a v rušňoch, ako aj rádiového systému GSM-R. Zavedené majú byť tiež kamery v lokomotívach či sledovanie pracovného času rušňovodičov.
