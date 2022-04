Odborári plánujú protesty, nevylučujú ani generálny štrajk

Bratislava 13. apríla (TASR) – Odborári plánujú na apríl a máj tri veľké protestné mítingy v Košiciach, Žiline a Trnave, ktoré by mali prinútiť vládu prijať riešenia na zlepšenie situácie občanov. Pokiaľ ich požiadavky nebudú splnené, nevylučujú ani vyhlásenie generálneho štrajku. Informoval o tom na stredajšej tlačovej konferencii predseda rady Odborového zväzu KOVO Emil Machyna.



K odborárom sa pridala aj Jednota dôchodcov Slovenska a Asociácia slovenských kúpeľov. Prvý protest bude 21. apríla v Košiciach, 30. apríla v Žiline a posledný by mal byť 7. mája v Trnave. "Ak to nepomôže, máme pripravený deň, keď si ľudia nalepia nálepku podporujem generálny štrajk," povedal Machyna. Nevylúčil ani ostrý hodinový a neskôr celodňový generálny štrajk. "Chcem vyzvať ľudí, aby sa zapojili, lebo jediné, čoho sa bojí vláda, je nahnevanosť ľudí," dodal Machyna.



Odborári chcú s vládou rokovať napríklad o dôchodkovom strope, príplatkoch za nočné zmeny či o kompenzácii rastúcich nákladov na potraviny či energie. Jednota dôchodcov Slovenska zasa požaduje trojpercentnú mimoriadnu valorizáciu dôchodkov a vládou navrhovaný presun termínu 13. dôchodku na leto nepovažuje za kompenzáciu rastúcich životných nákladov. "Ak dostaneme 13. dôchodok v júni alebo v júli, budeme požadovať 14. dôchodok,“ uviedla poverená predsedníčka Jednoty dôchodcov Slovenska Valéria Pokorná.



Prezident Konfederácie odborových zväzov SR Marián Magdoško skonštatoval, že Slovensko zasiahli naraz tri krízy. Migračná, energetická a doznievajúca pandemická. "Náš pohľad a pohľad občanov je taký, že vláda nerobí absolútne nič pre to, aby znížila sociálne dosahy na skupiny obyvateľov," povedal Magdoško. Premiér Eduard Heger (OĽANO) mal podľa Magdoška dávno oboznámiť na rokovaní tripartity sociálnych partnerov s pripravovanými krokmi vlády. Informácie od ministra práce Milana Krajniaka (Sme rodina) označil za nedostatočné.



Machyna dodal, že verí, že ľudia na zhromaždenia prídu a podporia požiadavky. "Verím tomu, že budeme úspešní a že naštartujeme občiansku spoločnosť. Nestačí rozprávať a písať, ale prísť. Za to, čo si myslíme, že je správne, aj zabojovať," dodal Machyna.