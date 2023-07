Odborári: Pri výkone povolania sa od vlani stretlo s medveďom 727 ľudí

Bratislava 18. júla (TASR) – Zvýšený počet stretnutí s medveďom sa netýka iba turistov, ale aj zamestnancov lesného či vodného hospodárstva. Od začiatku roka 2022 bolo zaznamenaných 727 prípadov stretu zamestnancov s medveďom hnedým pri výkone povolania. Z tohto počtu bolo zaznamenaných 44 útokov a celkovo tri zranenia, ktoré si vyžiadali práceneschopnosť zamestnancov v trvaní v priemere 57 dní. TASR o tom informoval Odborový zväz drevo, lesy, voda.



"Na základe vyhodnotenia všetkých podnetov zo základných organizácií Odborového zväzu drevo, lesy, voda, ktoré pôsobia v podmienkach Slovenskej republiky, môžeme konštatovať zvýšený výskyt medveďa hnedého aj v lokalitách, kde doposiaľ nebol jeho pohyb zaznamenaný," uviedli odborári. Zároveň vyzvali Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) SR, aby sa témou zaoberalo z pohľadu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.



Rezort práce však v odpovedi odborárov upozornil, že nevidí žiadne možnosti riešenia, ktoré by vedeli reálne prispieť k zlepšeniu situácie, a ktoré by ministerstvo vedelo prijať v rámci svojej vecnej pôsobnosti, či by už išlo o legislatívne alebo nelegislatívne opatrenia. Všeobecné zásady prevencie podľa zákona o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci je podľa rezortu povinný uplatňovať zamestnávateľ.



"Práve zamestnávatelia zo sektoru lesníctva a vodného hospodárstva sú momentálne tí, ktorí sa musia vysporiadavať s touto nepriaznivou situáciou, a to analýzou rizík, prijatím potrebných opatrení na zníženie rizika a miery ohrozenia spôsobených rizikovým faktorom. Pri zvyšovaní úrovne bezpečnosti je vhodné v čo najväčšej možnej miere eliminovať známe a predvídateľné faktory, ktoré by mohli ohroziť život a zdravie zamestnancov, v tomto prípade je hlavným zdrojom ohrozenia medveď hnedý," dodal rezort.