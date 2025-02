Odborári prídu do Bruselu protestovať za záujmy a ochranu priemyslu

Brusel 4. februára (TASR) - Európska konfederácia odborových zväzov (ETUC) v utorok informovala, že na stredu (5. 2.) do Bruselu zvolala veľkú demonštráciu priemyselných robotníkov, ktorí sa obávajú o svoju budúcnosť. Na demonštrácii sa zúčastnia aj zástupcovia odborových zväzov zo Slovenska, informuje bruselský spravodajca TASR.



Zástupcovia ETUC v správe pre médiá zdôraznili, že zhromaždenie tisícok pracovníkov z celej Európy má poukázať na naliehavú potrebu, aby Európska komisia (EK) predložila smernicu EÚ o spravodlivom prechode.



Organizátorom je združenie IndustriAll Europe, ktoré spolu so svojimi členskými organizáciami požaduje opatrenia na úrovni EÚ v súvislosti s krízou v priemyselných odvetviach, ktorá za posledných pár mesiacov pripravila o prácu okolo 100.000 ľudí v spoločnostiach ako Audi, Volkswagen, Thyssenkrupp, ArcelorMittal a Northvolt.



Odborový zväz KOVO zo Slovenska, ktorý je členom IndustriAll Europe, informoval, že demonštrácie, ktorá v stredu zablokuje časť Bruselu, sa zúčastnia aj desiatky Slovákov. Do Bruselu na protest odišlo päť autobusov.



Zástupcovia OZ KOVO zdôraznili, že protestom v Bruseli požadujú skutočný európsky priemyselný plán, ktorý podporí a rozhýbe aj slovenský priemysel. Predsedníčka OZ KOVO Monika Benedeková ako jediná zástupkyňa odborových zväzov z východnej Európy bude v deň protestu členkou delegácie, ktorú prijme výkonný podpredseda EK zodpovedný za prosperitu a priemyselnú stratégiu Stéphane Sejourné. Diskutovať majú o prijatí dohody o čistom priemysle.



Deň pred protestmi ETUC zorganizovala špeciálnu konferenciu s Nadáciou Friedricha-Eberta, aby vyzvala EK na zahrnutie smernice o spravodlivom prechode do dohody o čistom priemysle, ktorú spustí koncom tohto mesiaca. Podľa ETUC uvedenou smernicou by sa zabezpečilo, že žiadny pracovník ani komunita nezostane pozadu pri predvídaní a riadení hospodárskych zmien.



Smernica znamená dať pracovníkom právo na odbornú prípravu počas pracovnej doby v čase, keď sa EÚ nedarí splniť cieľ, aby sa 60 percent dospelých vzdelávalo. A mala by zaistiť, že pracovníci budú mať prospech z kolektívneho vyjednávania v čase, keď v dôsledku prechodu na zelenú a digitálnu ekonomiku vzniká veľa nových pracovných miest, ale sú menej kvalitné než tie, ktoré nahrádzajú.



Európski odborári požadujú zavádzanie opatrení na riešenie bezprostredných kríz, aby napríklad európska priemyselná politika bola podporovaná trvalým investičným mechanizmom v štýle SURE a moratóriom na povinné prepúšťanie zamestnancov.



Generálna tajomníčka ETUC Esther Lynchová upozornila, že kríza v európskom priemysle, ktorá už pripravila o prácu vyše 100.000 zamestnancov, bude eskalovať, pokiaľ EÚ nezačne reagovať na obavy priemyselných pracovníkov.



"Zelené a digitálne prechody neprinášajú kvalitné pracovné miesta, ktoré boli pracovníkom sľúbené. Namiesto toho pracovníci čelia neistote, vylúčeniu z rozhodnutí ovplyvňujúcich ich odvetvia a sú nútení prijímať pracovné miesta nižšej kvality," vysvetlila Lynchová. Dodala, že úspešný prechod nie je len o spravodlivosti, ale aj o priemyselnej kapacite Európy a demokracii, preto eurokomisia musí konať hneď a predložiť smernicu o spravodlivom prechode.











(spravodajca TASR Jaromír Novak)