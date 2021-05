Odborári sa pripravujú na ostrý štrajk v strojárskej firme v Beluši

Žilina 17. mája (TASR) – Zamestnanci strojárskej spoločnosti Booster Precision Components Beluša začnú 26. a 27. mája hlasovať o vstupe do ostrého štrajku, ak do 20. mája nedôjde k dohode medzi zamestnávateľom a odborármi. Na tlačovej konferencii v Žiline o tom v pondelok informoval predseda Základnej organizácie (ZO) OZ KOVO Považské strojárne Pavol Šujak.







Doplnil, že po kolektívnom vyjednávaní skončili rokovania so zamestnávateľom pred sprostredkovateľom. "Dôvodom sporu bolo najmä zvýšenie základných miezd, kritériá na vyplatenie variabilnej zložky mzdy, motivačný bonus a 13. a 14. plat. K dohode nedošlo ani na stretnutí 13. mája, ktoré sa uskutočnilo na podnet odborovej organizácie a s cieľom prerokovať návrh sprostredkovateľa," uviedol Šujak s tým, že reštriktívne opatrenia zamestnávateľa znamenajú pre zamestnancov zníženie mzdy v priemere o 170 eur mesačne oproti roku 2020.



Riešenie sporu pred sprostredkovateľom sa bude považovať za neúspešné, ak nedôjde k dohode do 20. mája. "Výbor ZO OZ KOVO Považské strojárne schválil vyhlásenie štrajkovej pohotovosti vo firme s 220 kmeňovými zamestnancami a 70 agentúrnymi zamestnancami od 11. mája. Pokiaľ nedôjde k dohode, zamestnanci začnú s hlasovaním o vstupe do ostrého štrajku," upozornili odborári.