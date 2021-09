Odborári sa s vládou na zvýšení platov nedohodli, plánujú protesty

Bratislava 21. septembra (TASR) – Konfederácia odborových zväzov (KOZ) sa počas prvého kola rokovaní o vyššej kolektívnej zmluve pre verejnú a štátnu službu s vládou na zvýšení platov pre zamestnancov nedohodli. Zatiaľ čo KOZ žiada zachovanie všetkých benefitov a rast platov o 13 %, vláda so zvyšovaním platov neráta. Odborári plánujú "v najbližších dňoch" protestné zhromaždenia. Úrad vlády aj ministerstvo financií žiadajú o zdržanlivosť.



"Pokiaľ vláda nepristúpi na naše podmienky a bude nám núkať nulu alebo číslo blížiace sa k nule, pristupujeme k ďalším aktivitám, prostredníctvom ktorých chceme prezentovať naše požiadavky a primeť vládu k tomu, aby si vypočula hlas štátnych zamestnancov a aby zohľadnila ich prácu aj v platovom ohodnotení," povedala v utorok po skončení rokovania na úrade vláde viceprezidentka KOZ Monika Uhlerová.



KOZ predložilo vláde návrh kolektívnej zmluvy ešte v júli. Podľa Uhlerovej je zvýšenie miezd o 13 % podložené tým, že práve o toto percento sa prepadli tabuľkové platy v najnižšej triede oproti minimálnej mzde. Ďalším argumentom je predpokladaný rast nominálnych miezd na Slovensku, mimoriadny rast cien, ale aj vlaňajšie nulové zvýšenie platov.



Vedúci úradu vlády Július Jakab pripomenul, že to bolo iba prvé kolo rokovaní, v ktorom išlo o "komunikáciu požiadaviek odborárov a pohľadu tých, ktorí majú zodpovedne spravovať peniaze ľudí, ktorí sa na tieto platy skladajú". Požiadavka o historicky najvyššie zvyšovanie platov o 13 % v čase tretej vlny pandémie nového koronavírusu je podľa Jakaba nereálna a odborárov požiadali o jej prehodnotenie.



Štátny tajomník Ministerstva financií SR Marcel Klimek spresnil, že požadované zvýšenie platov štátnych a verejných zamestnancov by si vyžiadalo približne jednu miliardu eur zo štátneho rozpočtu. Pripustil však, že po prehodnotení daňovej a makroekonomickej prognózy pristúpi rezort k revízii východísk a v druhom kole rokovaní by mali o požiadavkách "reálne rokovať".