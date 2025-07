Odborári: Slovensko starne a pociťuje to aj pracovný trh

Bratislava 24. júla (TASR) - Slovenská populácia starne a pociťuje to už aj pracovný trh, na ktorý prichádza čoraz menej mladých ľudí, kým staršie ročníky sa presúvajú do dôchodkového veku. V roku 2000 bol priemerný vek ekonomicky aktívneho muža 37,5 roka, v roku 2021 to už bolo 42,3 roka. Priemerný vek pracujúcich rastie, pričom do roku 2035 sa predpokladá priemer takmer 45 rokov. Upozornila na to Konfederácia odborových zväzov (KOZ) na svojej sociálnej sieti s tým, že riešením môže byť vekový manažment.



„Pracovníkov nad 55 rokov bude čoraz viac, ich podiel by mal čoskoro dosiahnuť až 25 %. To kladie úplne nové požiadavky na pracovné podmienky, organizáciu práce aj prístup zamestnávateľov,“ uviedli odborári.



Medzi riziká na trhu práce patria podľa nich masívne odchody do predčasného dôchodku, ktoré zvyšujú tlak na niektoré sektory. Nedostatok kvalifikovaných pracovníkov sa prejavuje v súčasnosti v oblastiach, kde je rozdiel medzi najmladším a najstarším sektorom takmer desať rokov. Riešením preto môže byť aj národný projekt Vekový manažment - práca prispôsobená životným etapám, ktorý aktuálne spúšťa Aliancia sektorových rád, pričom jej súčasťou je aj KOZ.



Odborári priblížili, že projekt prinesie meranie pracovnej schopnosti u 15.600 zamestnancov vo všetkých sektoroch národného hospodárstva, podporu zamestnávateľov pri tvorbe pracovných podmienok zohľadňujúcich vek zamestnancov či vypracovanie modelových prístupov vekového manažmentu pre každý sektor. „Vekový manažment nie je len benefit. Je to kľúčová stratégia, ako udržať výkonnosť, zdravie a motiváciu pracovníkov vo všetkých vekových kategóriách,“ dodala KOZ.