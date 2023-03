Odborári Slovnaftu protestovali proti nedostatočnému zvyšovaniu platov

Bratislava 23. marca (TASR) - Odborári vo štvrtok protestovali pred spoločnosťou Slovnaft proti nedostatočnému zvyšovaniu platov. Na zhromaždení bolo niekoľko stoviek účastníkov.



"Zamestnávateľ nám predložil návrh, ktorý označil ako konečný," uviedol predseda odborárov Tibor Kaczor. Doplnil, že návrh zamestnávateľa pre niektoré skupiny zamestnancov, z hľadiska budúcnosti kľúčových, zaručuje trojpercentný nárast základnej mzdy. "Jedná sa o mladých alebo nových zamestnancov," spresnil predseda.



Dodal, že ak sa v priemere podľa súčtu návrhu zamestnávateľa hovorí o 7,5 % zvýšení miezd zamestnancov, tak toto číslo nedosahuje ani polovicu aktuálnej inflácie a v praxi znamená prepad reálnych miezd zamestnancov o 7,9 %.



"Čo je ale ešte viac znepokojivé, v konečnom dôsledku na základe zásadnej požiadavky zamestnávateľa o diferenciáciu priznanej základnej mzdy, tu bude veľká skupina zamestnancov, ktorých navýšenie miezd bude v rozmedzí 3 % až 5 % celkovo, čo je prepad ich reálnych miezd od 12,4 % do 10,4 %," zdôraznil Kaczor. Nič na tom podľa neho nemení ani to, že zamestnávateľ navrhuje jednorazovú odmenu 800 eur.



Hovorca podniku Anton Molnár reagoval, že spoločnosť Slovnaft berie na vedomie aktivity odborárov na podporu kolektívneho vyjednávania. Pripomenul, že Slovnaft má v súčasnosti uzatvorenú kolektívnu zmluvu platnú do 31. marca budúceho roka, pričom každoročne zamestnávateľ so zástupcami zamestnancov rokuje o úprave základných miezd a príplatkov.



"Ako zodpovedný zamestnávateľ sme preto pripravili návrh na zvýšenie miezd a ďalších odmien v tomto roku v priemere o 10 %. Takýto návrh považujeme za férový, vyvážený a plne zohľadňujúci prognózu vývoja inflácie na Slovensku - 9,8 % pre rok 2023 a5 % pre rok 2024, ako aj mimoriadne záväzky Slovnaftu voči štátu spojené sdodatočným zdanením 55 % zo ziskov za rok 2022 a aktuálne schválených 70 % za rok 2023, a tiež nevyhnutné investície v súvislosti so zavedením embarga na ruskú ropu a záväzkami Green Deal," vysvetlil Molnár.



Hovorca zdôraznil, že okrem základných miezd a pravidelných odmien spoločnosť poskytuje zamestnancom ďalšie benefity, ako sú napríklad kafetéria, DDS, nadštandardné lekárske prehliadky, palivové karty, strava či športoviská pre zamestnancov v sume viac ako 4000 eur na jedného zamestnanca za rok. "Priemerná mzda v Slovnafte dosiahla v uplynulom roku 2973 eur bez platov manažérov, pričom celoslovenský priemer za rok 2022 predstavuje 1304 eur," uzavrel hovorca.