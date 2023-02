Odborári: Spravodlivé odmeňovanie nie je v bankách samozrejmosťou

Bratislava 28. februára (TASR) - Dodržiavanie Zákonníka práce a spravodlivé odmeňovanie nie je v bankách samozrejmosťou. Tvrdí to predseda Odborového zväzu bánk a poisťovní (OZBP) Svetozár Michálek. Odborári v stanovisku reagovali na aktualizáciu Memoranda o dodržiavaní práv zamestnancov bankového sektora, ktorú koncom januára schválilo prezídium Slovenskej bankovej asociácie (SBA).



Ako deklaruje asociácia na svojej internetovej stránke, v memorande sa banky zaväzujú dodržiavať a podporovať práva svojich zamestnancov. Prvýkrát ho prijala v septembri 2019, odvtedy ho viackrát aktualizovala.



Memorandum podľa SBA ide nad rámec zákonných povinností a sú v ňom uvedené záväzky, ktoré zamestnávatelia v bankovom sektore poskytujú v podobe benefitov ako sektor jednotne. Aktualizované znenie je mierne preformulované, aby vhodnejšie reflektovalo na aktuálnu situáciu.



"OZBP vníma memorandum ako účelový pokus presvedčiť verejnosť o atraktívnosti bankového sektora, v ktorom je venovaná mimoriadna pozornosť pracovnoprávnym vzťahom. Vníma ho ako snahu prilákať zamestnancov do sektora s nedostatkom zamestnancov, v ktorom už dávno neplatí, že na jedno miesto čaká desať ďalších záujemcov," uviedol v stanovisku Michálek.



Deklaroval, že záujemcov o prácu v bankách je málo a pracovníci v nich chýbajú aj napriek tomu, že digitalizácia a automatizácia procesov potrebu zamestnancov znižuje. "Zrušený bankový odvod, ani nárast zisku bánk v desiatkach percent (v roku 2022 rekordných 829 miliónov eur) sa na raste miezd a stabilizácii zamestnancov žiadnym zásadným spôsobom neprejavili," upozornil Michálek.



Kritizoval pritom priemerný nárast miezd v sektore na rok 2023, na ktorý boli banky ochotné pristúpiť, a to vo výške 6 %. Pri dvojcifernej inflácii je podľa šéfa odborov len výrazom neochoty bánk prihliadať na potreby zamestnancov a riešiť zvyšovanie miezd na podobných princípoch ako v materských bankách.



Dôsledkom nerovnováhy medzi nárokmi kladenými na zamestnancov a ich odmeňovaním je dvojciferná fluktuácia, poukázal Michálek. "Absentuje primerané ocenenie náročnej odbornej práce, praxe i dlhoročnej práce pre zamestnávateľa odrážajúce sa v rozdielnych mzdách medzi starými a novými zamestnancami. Z balíka financií určených na mzdy banky preplácajú nových zamestnancov a na rast miezd kmeňových zamestnancov zostávajú len odrobinky," vyhlásil.



Odborový zväz tak zastáva názor, že účinnejším nástrojom na vytvorenie priaznivého obrazu o atraktívnosti bankového sektora, ako len deklarácia záujmu, je skutočné a neodkladné plnenie povinností zamestnávateľov voči zamestnancom a odborom zakotvených v Zákonníku práce a súvisiacich predpisoch.



"Nie umelé udržiavanie zamestnancov na nízkych mzdách, ale odmeňovanie zodpovedajúce kvalifikácii, zručnostiam a náročnosti vykonávanej práce na všetkých pracovných pozíciách, zohľadňujúce rast životných nákladov, umožňujúce uspokojovanie ich sociálnych potrieb je cestou na zabezpečenie spokojnosti a stability zamestnancov naprieč celým bankovým sektorom," dodal Michálek.