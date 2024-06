Odborári štátnej záchranky odmietajú návrh úpravy Zákonníka práce

Bratislava 10. júna (TASR) - Odborári v bratislavskej štátnej záchranke odmietajú návrh novely Zákonníka práce z dielne poslanca Petra Stachuru (KDH). Nesúhlasia so zámerom predĺženia výpovednej lehoty pri lekároch, sestrách a pôrodných asistentkách pracujúcich u zamestnávateľa viac ako päť rokov. Vyplýva to z vyjadrenia Základnej odborovej organizácie pri Záchrannej zdravotnej službe (ZZS) v Bratislave na sociálnej sieti.



"Návrh je diskriminačný a zameraný výhradne na tri zdravotnícke profesie. Zákonník práce platí pre všetkých zamestnancov bez ohľadu na oblasť, v ktorej pôsobia. Medzi nedostatkové profesie nepatria iba lekári, sestry a pôrodné asistentky. Deficit zdravotníckeho personálu nie je problémom zamestnancov, ale spoločnosti," skonštatovali odborári.



Problém s nedostatkom zdravotníkov treba podľa nich riešiť iným spôsobom. "Predkladatelia by sa mali zamyslieť nad tým, ako motivovať občanov študovať zdravotnícke odbory a následne pracovať v zdravotníctve, nie hádzať už pracujúcemu personálu polená pod nohy," dodali.



Stachura v novele, ktorú predložil do parlamentu, navrhuje predĺženie výpovednej lehoty lekárom, sestrám a pôrodným asistentkám, pokiaľ by dali výpoveď z pracovného pomeru. Tá by sa mala v závislosti od dĺžky trvania pracovného pomeru pohybovať od štandardných dvoch mesiacov až do pol roka. V prípade, že by títo zdravotníci pracovali u zamestnávateľa viac ako päť rokov, predĺžila by sa výpovedná lehota na štyri mesiace. V prípade, že by pracovali viac ako desať rokov, bola by výpovedná lehota šesť mesiacov.



Poslanecký klub Smeru-SD ešte nevie, ako k legislatíve pristúpi. Poslanec za stranu Erik Kaliňák avizoval, že téme by sa mohli venovať v utorok (11. 6.). "Samozrejme je tam aj otázka, či tam má nejaký dosah na štátny rozpočet alebo je to vyslovene iba do súkromného sektora, kde si to potom možno vieme predstaviť podporiť," načrtol.